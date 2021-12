Criolo comemora os dez anos de disco na Concha neste domingo

A esperança em dias melhores. Essa foi a atmosfera construída por Criolo em seu disco Ainda Há Tempo, que completa 10 anos em 2016, quando o cantor regravou oito das 22 músicas do álbum e lançou em LP e CD.

Para comemorar o novo registro, Criolo traz para a Concha Acústica, no domingo, 14, um show que resgata a história desses 10 anos de transformação, acompanhado pelos DJs DanDan e Marco. Além de colocar no repertório músicas dos seus outros dois discos, Nó na Orelha e Convoque seu Buda.

"Na verdade, não ia sair o disco. Não tinha essa ideia de fazer um disco para comemorar outro", conta Criolo. "O plano era fazer um show para homenagear esse momento de Ainda Há Tempo. Mas aí foi crescendo, apareceu gente querendo participar, teve a direção de arte de Alexandre Órion e quando a gente foi ver, tinha uma coisa muito legal ali, tinha música, direção de arte e uma energia boa envolvida. Então, acabou como um registro fonográfico desse momento, mas que deu tão certo que nasceu o outro disco".

Com direção de Daniel Ganjaman, o show segue o formato clássico do hip hop, com dois DJs. Diferente das apresentações anteriores, produzidas com banda. A mudança acompanha a natureza de Ainda Há Tempo, o álbum mais denso de rap de Criolo. Em suas palavras, "total rap", já que os outros dois discos se diluem mais em outros gêneros como MPB, samba e reggae.

Apesar das diferenças, os trabalhos estão ligados. "Todos os discos se conversam", diz o cantor. "É que esse, em especial, veio para celebrar um disco que foi lançado em 2006, mas que começou a ser gravado em 2002. Tem composições de 20 anos e todas as musicalidades se relacionam", explica. Um exemplo é a música Chuva Ácida, que talvez seja a mais antiga, com duas décadas. "Não lembro com certeza qual a mais velha, mas tem muitas. Algumas que nem sabia que tinha", diz.

Feito para o presente

Desigualdade social, injustiças e poluição se combinam nas letras de Ainda Há Tempo, que, apesar de tantos anos, parece ter sido feito agora, quando as denúncias têm o mesmo impacto. Criolo concorda que o álbum se mantém atual tanto por ser uma característica de sua música e do próprio gênero de maneira geral, quanto pelo fato de as canções abordarem temas que não mudaram muito.

Laís Matos Criolo comemora os dez anos de disco na Concha neste domingo

"É um pouco de cada coisa. São temas que a gente gostaria de estar lembrando que não existem mais. Porque ele fala das desigualdades, das diferenças, mas também da esperança. Aborda um monte de coisa que nos magoa, mas sobretudo em acreditar no ser humano".

A música que mais reforça essa confiança na humanidade é a última, que dá nome ao álbum e diz no refrão: ''As pessoas não são más, mano, elas só estão perdidas. Ainda há tempo''. Para Criolo, todas revelam isso, de um certo modo. "Mas essa última fala exatamente da esperança. De que ainda há tempo para a gente conseguir vencer, conquistar o que deseja, ser feliz e sorrir", explica.

Com 40 anos e uma longa experiência na bagagem, Criolo fala que o que mais mudou no cenário do rap na última década foi a quantidade de gente envolvida. "Maior número de pessoas em contato com a arte, curtindo o som e construindo o seu próprio som", afirma.

