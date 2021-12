Criançada ganha destaque na programação do feriado

O fim de semana será agitado por conta do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, quando também se comemora o Dia das Crianças. Para a alegria dos pequenos, a programação está bastante diversificada. No cinema, estreiam nesta sexta-feira, 8, "A Lenda dos Guardiões" e o nacional "Eu e Meu Guarda-Chuva".





No filme sobre um bando mítico de corujas guerreiras, as crianças acompanharão a trajetória de Soren, uma jovem coruja fascinada pelas histórias épicas contadas pelo seu pai sobre os Guardiões de Ga'Hoole. Ela sonha em algum dia unir-se aos seus heróis. Já em "Eu e Meu Guarda-Chuva", os pequenos poderão conhecer vida Eugênio, um menino de 11 anos, que, ao lado de seu melhor amigo, Cebola, se mete em aventuras inimagináveis para resgatar Frida, sua paixão e colega de escola. A garota foi sequestrada pelo fantasma do temível Barão Von Staffen.

Para os adultos, a dica é conferir a tão esperada estreia "Tropa de Elite 2". No longa, Wagner Moura volta dez anos depois e de patente nova, como coronel. Nascimento agora enfrenta um novo inimigo: as milícias. Em sua nova função, faz o Bope crescer e coloca o tráfico de drogas de joelhos, mas não percebe que, ao fazê-lo, está ajudando seus verdadeiros inimigos: policiais e políticos corruptos, com interesses eleitoreiros.

>> Confira as estreias no Cineinsite

No teatro, a criançada também virou o centro das atenções. Está em curta temporada o espetáculo "Peter Pan - O Musical", com direção de Billy Bond. A apresentação traz efeitos especiais em 3D que permitem ao público mergulhar na Terra do Nunca e sentir como é estar no local onde vive o menino que não quer crescer. Para assistir, basta ir ao Teatro Castro Alves, no sábado, 9, e domingo, 10, às 16 e 19 horas. Os ingressos vão de R$ 25 a R$ 140.





Para os adultos, a programação de teatro também reserva ótimas opções. Segue em temporada a peça "7 Conto - A Comédia", com Luis Miranda. No Teatro Jorge Amado, o ator baiano apresenta personagens que mostram as diferenças do Brasil com muito bom humor. "Os Cafajestes", "Os Enamorados" e "Um Caso de Língua" também seguem em cartaz.

>> Veja os espetáculos em cartaz em Salvador

O fim de semana também oferece uma boa programação para quem quiser se divertir ao som de muita música e agitação. O grupo Motumbá, com influências da música pop, tambores africanos e caribenhos, se apresenta no projeto "Encontro Motumbá para Você", neste domingo, 10, no The Best Beach, às 16 horas. Os ingressos custam R$ 20 (pista) e R$ 40 (camarote).





Outra opção é conferir o show da Saia Rodada. A banda de forró se apresenta na festa Forrozão da Praia, ao lado de Tenyson Del Rey, Cangaia de Jegue e Filomena Bagaceira, no Bahia Café Hall, nesta sexta-feira, 8, às 22 horas. O ingresso custa R$ 25.

As bandas Maglore e Suinga prometem animar a noite de sábado, 9, com a mistura de rock com o swing dos ritmos tropicais. O encontro acontece no Tom do Sabor, a partir das 22 horas, com ingresso a R$ 15.

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música

Quem estiver procurando por uma programação mais tranquila, uma ótima dica é visitar exposições que estão em cartaz na cidade. A mostra "Equilíbrio de Corpos", do fotógrafo e produtor cultural Márcio Mascarenhas, está em exibição somente até este domingo, 10, no espaço do Ciranda Café Cultura e Artes, no Rio Vermelho. A entrada é franca.





Outra dica é ir conferir a exposição "4x4 + 1 Força de Atração", dos artistas plásticos Israel kislansky, Audrey Landell, Janete Kislansky e Júlio Alves. A mostra está aberta para visitação no Espaço Cultural Bahvna, Rio Vermelho, diariamente, das 9h às 17h, até o final do mês. A entrada é franca.

>> Acesse aqui e confira outras opções de exposições em cartaz na cidade

Os espetáculos de dança também podem ser uma boa pedida para o feriadão. Além do Balé Folclórico da Bahia, também estão em cartaz "Faladores", "Brecha", "(Des)Vestido" e "O Seguinte É Isso".





A Cia de Dança Robson Correia também é uma das opções. O grupo se apresenta com as coreografias "Triscou Pegou" e "Almejo", baseadas na cultura popular. O espetáculo dá destaque ao universo das brincadeiras infantis e à labuta do povo sertanejo. Para conferir basta ir nesta sexta, 8, às 16 horas, no Largo do Papagaio, Ribeira, ou na terça, 12, na Lagoa do Abaeté, Itapoan, às 15h e 17h.

>> Confira o Roteiro de Dança

adblock ativo