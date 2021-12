Criador de 'Apenas Um Show' anuncia fim da série

Os fãs do desenho Apenas Um Show receberam uma péssima notícia nesta terça-feira, 13: o Cartoon Network e J. G. Quintel, criador da série, anunciaram que não serão feitos novos episódios após o fim da próxima temporada.

"Fazer Apenas Um Show vem sendo algo muito legal. Podemos contar todas as histórias que queremos, e fazer a escolha de seguir em frente exatamente da maneira que queríamos. Estamos muito orgulhosos e ansiosos para as pessoas verem como estamos preparando as coisas de uma maneira grandiosa", contou Quintel em entrevista ao site Deadline.

A série está no ar desde 2010, já recebeu um prêmio Emmy e traz histórias bem-humoradas envolvendo o pássaro Mordecai e o guaxinim Rigby. No elenco, há inclusive um dublador bastante conhecido do público: Mark Hammil, que interpreta Luke Skywalker nos filmes Guerra nas Estrelas, que empresta sua voz ao personagem Saltitão na versão em inglês.

