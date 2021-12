CQC volta de recesso à procura de novo integrante

Após quase três meses de férias, o programa CQC volta com a sua programação normal e com uma novidade: a produção do programa busca um novo integrante. A escolha do nono elemento ainda está em fase de testes, mas, segundo Marcelo Tas, quatro candidatos já são favoritos, e a preocupação maior é escolher um repórter mais jovem.



A escolha do novo integrante do humorístico da Band acontece através de uma prova na qual os concorrentes participam de cobertura de pautas. A intenção é colocar os candidatos para entrevistar personalidades consideradas difíceis. O programa volta nesta segunda-feira, mas é bem provável que o telespectador ainda não conheça a identidade do novo repórter.

adblock ativo