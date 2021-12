Correios lançam selo em homenagem a Luiz Gonzaga

Os Correios lançam nesta quinta-feira, 13, selo comemorativo ao centenário de nascimento de Luiz Gonzaga, nas cidades de Entre Rios (BA), do Recife e de Exu (PE). No domingo (16), o lançamento será em Juazeiro do Norte (CE).

Com arte do pernambucano Jô Oliveira, o selo traz desenho a nanquim de vários elementos retratando a vida sertaneja do cantor e a música Asa Branca. Em primeiro plano pode-se ver a imagem de Gonzaga vestido com a tradicional roupa de vaqueiro e chapéu de couro, segurando uma sanfona. Ao alto, no canto direito, a coroa representa a majestosa obra do cantor.

Os selos terão tiragem de 300 mil exemplares, com valor de R$1,20 cada, e podem ser comprados na loja virtual , na Central de Vendas a Distância (centralvendas@correios.com.br ) e nas agências dos Correios.

