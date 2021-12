Corpo do cantor José Rico será sepultado nesta manhã

O corpo do cantor José Rico, da dupla com o sertanejo Milionário, será sepultado na manhã desta quarta-feira, 4, por volta das 9h30, no Cemitério da Saudade, em Americana, no interior de São Paulo.

O velório, que inicialmente foi restrito à família e aos amigos próximos, acontece desde a noite desta terça, na Câmara Municipal da cidade.

O cantor morreu aos 68 anos, na tarde de terça, após ser internado com complicações no coração, rins e joelho.

