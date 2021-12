Corpo do ator e diretor baiano Nilson Mendes é sepultado

Parentes e amigos se despediram neste domingo, 24, de um dos mais conhecidos agentes culturais da Bahia, o ator e diretor Nilson Mendes, 67.

Falecido durante a madrugada, o ator estava internado no Hospital Português desde o dia 30 de julho e foi vítima de uma infecção generalizada. O sepultamento aconteceu no cemitério Jardim da Saudade.

Para o diretor teatral Fernando Guerreiro, Nilson foi um dos maiores incentivadores da cultura do país, coordenando vários setores da Fundação Cultural do Estado da Bahia por mais de 30 anos.

Ambos trabalharam juntos em peças como Equus (1ª versão) e Dona Flor e Seus Dois Maridos. "Ele foi um dos maiores incentivadores de minha carreira", disse.

Diferentes artistas e amigos do ator também lamentaram sua morte nas redes sociais, entre eles a diretora de TV Rada Rezedá.

"Ano passado estivemos juntos alguns momentos. Tentamos tanto a sua participacao no seriado israelense. Não to crendo q vc partiu. Anos 90 vc me ajudou tanto. Um abraço daqueles que a gente dava sempre q estavamos juntos. Tristeeeeeeeeee demais", escreveu ela.

