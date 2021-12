Corpo do ator Caio Junqueira será velado e sepultado neste quinta no Rio

O corpo do ator Caio Junqueira será sepultado nesta quinta-feira, às 16h30, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. O velório começou às 11h, na capela 4.

Caio Junqueira, 42 anos, morreu no início da manhã desta quarta-feira, 23, após ficar internado há uma semana no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O ator chegou à unidade com politraumatismo causado por um acidente de carro, no dia 16 de janeiro, no Aterro do Flamengo, também na zona sul da cidade.

Durante o período de internação no centro de tratamento intensivo (CTI) do hospital se manteve em estado grave. Na segunda-feira, 21, o ator passou por cirurgia.

Carreira

A carreira de Caio Junqueira foi marcada por trabalhos em várias novelas, séries de TV, e filmes, um deles o Tropa de Elite, lançado em 2007, em que interpretou Neto, um aspirante da Polícia Militar.

A estreia na televisão foi aos 9 anos de idade, no programa “Tamanho família”, na extinta TV Manchete. Logo após, já na TV Globo, atuou com o irmão, também ator, Jonas em um episódio da série Armação Ilimitada, dirigida por Guel Arraes.

adblock ativo