Corpo de Zélia é velado no Jardim da Saudade

A filha da escritora, Paloma Amado, e a neta, Mariana, chegaram logo cedo ao velório de Zélia Gattai Amado. Abatidas, elas conversam com os amigos que estão no local e contam histórias da vida da autora. O velório acontece na capela F do cemitério Jardim da Saudade.

Nesta sábado, 17, João Jorge, filho de Zélia com o escritor Jorge Amado, informou que as cinzas da mãe serão depositadas junto com as do seu pai na Casa do Rio Vermelho. Por volta das 16h30, acontecerá uma cerimônia de despedida da escritora para amigos e familiares. A cremação esta marcada para essa segunda-feira, 19. As cinzas da escritora serão entregues à família na quarta, 21.

Zélia faleceu na tarde deste sábado, 17, após 31 dias internada no Hospital da Bahia. Na última sexta-feira, 16, o estado de saúde da escritora piorou e no sábado, o boletim médico informou que o quadro de choque circulatório era irreversível.

* Com informações de Cláudia Lessa, do A TARDE.

