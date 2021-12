Corpo de Walmor Chagas é cremado no interior de SP

Foi cremado no fim da tarde deste sábado o corpo do ator Walmor Chagas. Em cerimônia reservada à família, apenas 17 pessoas acompanharam o velório no cemitério Parque das Flores em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Uma das poucas declarações da família foi da irmã Jussara Chagas, que mora em Porto Alegre. "Ele foi muito importante para a cultura do país", comentou ao deixar a capela onde foi feita a cremação do corpo.

De acordo com o caseiro que trabalhou com Walmor nos últimos 30 anos, José Arteiro de Almeida, o ator fez muitos amigos em Guaratinguetá, onde viveu nos últimos 20 anos, mas muitos foram impedidos de acompanhar o velório a pedido da família, que restringiu o acesso à capela - dois seguranças permaneceram no controle de acesso ao espaço durante todo o velório.

A atriz Lucelia Santos foi a única representante da classe artística a prestar as últimas homenagens ao ator. "O Brasil ficou muito mais pobre, ele era um ator perfeito", disse a atriz emocionada.

A urna com as cinzas deverão ser entregues à família na terça-feira e serão jogadas na Serra da Mantiqueira, atendendo a um pedido do ator.

Maria Clara Becker, filha de Walmor, saiu da cerimônia sem falar com a imprensa. O deputado José Genoíno disse ter se perdido no caminho para o cemitério e chegou depois da cerimônia de cremação. "Somos amigos há 40 anos, estive com ele no mês passado no sítio", comentou o político, acompanhado de um amigo em comum, o jornalista Roberto Benevides, conhecido como Bené. "É um perda muito grande", classificou.

A Polícia Civil de Guaratinguetá investiga a causa da morte de Walmor Chagas. A hipótese de suicídio é considerada, já que o ator foi encontrado sentado com uma arma calibre 38 no colo.

