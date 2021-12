O sepultamento do corpo do jornalista e crítico de cinema João Carlos Sampaio, 44 anos, colaborador do Grupo A TARDE, que morreu na madrugada de sexta, 2, em Recife (PE), será neste domingo, 4, na cidade de Aratuípe, no recôncavo baiano, às 10h, . A causa da morte ainda não foi confirmada, mas há suspeitas de que o jornalista tenha sofrido um infarto. O jornalista foi à capital Pernambucana para fazer cobertura do evento Cine PE 2014 - Festival do Audiovisual.

Os organizadores do Cine PE 2014 fizeram uma homenagem a João Carlos Sampaio na noite de premiações. Confira no vídeo

Anderson Sotero Corpo de João Carlos Sampaio será sepultado neste domingo

De acordo com o diretor do festival, Alfredo Bertini, João começou a passar mal por volta das 4h30. Ele chegou a pedir ajuda a um amigo que estava hospedado no mesmo hotel, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital ao sofrer uma parada cardiorrespiratória. Uma equipe do Real Hospital Português (RHP) ainda tentou reanimá-lo, mas não obteve resultado.

Conhecido pelos amigos como uma pessoa querida e brincalhona, João Carlos se definia como fã de HQs e música, em seus perfis nas redes sociais

João Carlos Sampaio nasceu na cidade de Aratuípe, interior da Bahia, mas morava em Salvador desde os anos 80. Ele era um dos críticos de cinema mais atuantes em Salvador e já escrevia para A TARDE desde 1995.

Em abril de 2013, o jornalista e crítico concedeu entrevista publicada no canal de Caó Fausto, no YouTube, sobre sua trajetória. Veja também

Amigos lamentam morte

Na internet e redes sociais, amigos, conhecidos e admiradores lamentam a morte do jornalista. "Amigo querido, não me conformo de você ter partido antes de a gente tomar uma saideira. Onde quer que você esteja eu tenho certeza de que está acontecendo a maior festa agora. Foi um prazer inenarrável conviver este tempinho com você neste planeta", escreveu Zé José, um amigo na página do João Carlos, no Facebook.

Simone Lopes Pontes, outra amiga do crítico no Facebook, lembrou a falta que o jornalista fará: "Ir ao cinema; torcer pelo Vitória; entrar no Face, esperando rir de algum comentário irreverente, não mais será como antes... Ainda não acredito, João. Saudade. Descanse em paz, amigo".

"Lamentável. Inesperado. Uma grande perda para o cenário do cinema baiano", disse Salete Maso, também na rede social.

O também jornalista Luiz Carlos Merten, presente no Cine PE 2014 e hospedado no mesmo hotel que João, falou sobre a morte do crítico baiano em seu blog no portal Estadão.

"A realidade me atropelou e, hoje [sexta-feira, 2] pela manhã, ao chegar para o café no restaurante do hotel, já encontrei as pessoas com uma cara esquisita. Não era para menos. João Sampaio, na verdade João Carlos Sampaio, do jornal A TARDE, de Salvador, sentiu-se mal de madrugada e, levado para o hospital, morreu. De nada adiantaram as tentativas da equipe do RHP, o Real Hospital Português, para reanimá-lo. Estamos agora todos meio zumbis, processando a informação. João Sampaio devia ter 40 e poucos anos, um guri. Nunca fomos muito próximos, mas ele era a própria expressão da baianidade", escreveu Merten, chamando João de simpático, bonachão e lembrando: "A morte de João Sampaio vai ficar, para sempre, como a nota triste desse 18.º Cine PE".

ABCV

Associação de cinema soltou nota sobre a morte de João Carlos Sampaio. Segue a íntegra: "A Associação Baiana de Cinema e Vídeo (ABCV ABD-Ba) lamenta profundamente a perda do amigo, jornalista e crítico de cinema João Carlos Sampaio.

Um dos nossos principais críticos, curador de festivais importantes como o Panorama Internacional Panorama CoisadeCinema e a Mostra CinemaConquista, João fez pontas em alguns filmes e atuava na capacitação e formação através de suas oficinas de crítica. Sempre levou o nome da Bahia, de sua pequena Aratuípe e a nossa cinematografia no coração.

Aos amigos, colegas e à família, nossa solidariedade e o abraço dos que nunca esquecerão a doçura e a gentileza de João Carlos Sampaio."

