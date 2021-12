O corpo da cantora e apresentadora Inezita Barroso foi enterrado no cemitério Gethsêmani, localizado na zona sul de São Paulo, no bairro do Morumbi, no fim da tarde desta segunda-feira, 9.

Inezita havia completado os 90 anos há poucos dias, em 4 de março, mas, já naquela data, estava internada e sedada no Hospital Sírio-Libanês, mesmo local onde morreu, quatro dias depois, de pneumonia, na noite deste domingo, 8.

Conhecida como a dama da música de Raiz brasileira e querida no meio artístico, Inesita levou uma grande quantidade de fãs, admiradores, familiares e amigos a irem à Assembleia Legislativa de São Paulo, também na zona sul paulistana, para o velório.

A assessoria de imprensa da TV Cultura, canal no qual ela apresentou o lendário programa Viola, Minha Viola, estima que milhares de pessoas passaram ela Assembleia Legislativa.

O velório foi marcado pela apresentação da Orquestra de Berrantes de Mauá, que levou seus 17 integrantes para uma homenagem a ela. Flautas tocaram Lampião de Gás, hino caipira de Inezita, e toques de berrantes deram o último adeus à dama.



Assista ao documentário feito Universidade de São Paulo sobre Inezita Barroso:

Estadão Conteúdo Corpo de Inezita Barroso é enterrado em São Paulo

