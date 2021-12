Corpo de Hebe é enterrado sob aplausos

O corpo da apresentadora Hebe Camargo, que morreu neste sábado, 29, aos 83 anos, em decorrência de uma parada cardíaca, foi enterrado sob aplausos na manhã deste domingo, 30, no cemitério Gethsemani, no bairro do Morumbi, em São Paulo.

O caixão com a apresentadora estava coberto por uma bandeira do Brasil e chegou ao cemitério por volta das 10 horas, após desfilar em cortejo aberto pelas ruas da capital paulista.

No início da manhã do mesmo dia, ocorreu a missa de despedida da artista, rezada pelo padre Marcelo Rossi. A cerimônia foi acompanhada pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pelo filho de Hebe, Marcello, e pelo sobrinho e empresário, Cláudio Pessutti, por Paulo Maluf e pelo maestro João Carlos Martins.

Durante a missa, o padre cantou a música "Como e grande o meu amor por você", de Roberto Carlos, acompanhado pelos fiéis.

Velório - Durante a noite de sábado, 29, o corpo de Hebe foi velado na sede do governo em São Paulo.

Silvio Santos, Serginho Groisman, a ex-jogadora de basquete Hortência, o piloto Emerson Fittipaldi, Anna Hickman, as cantoras Claudia Leitte e Wanderléa e o casal de atores Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli estiveram entre os que passaram pelo local.

Quem também esteve no velório foi cantor o Roberto Carlos, que disse que a artista era um símbolo de felicidade e que vai deixar saudades no corações dos brasileiros.

