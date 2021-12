Corpo de Gugu deve chegar ao Brasil até a próxima quinta

O corpo de Gugu Liberato deve chegar ao Brasil até a próxima quinta-feira, 28, de acordo com informações divulgadas neste sábado, 23, pela assessoria de imprensa do apresentador. Gugu morreu aos 60 anos, nesta sexta-feira, 22, em Orlando, Estados Unidos, após sofrer uma queda em casa na quarta, 20, e bater a cabeça.

Ainda sem data, o velório será aberto ao público e vai ocorrer na Assembleia Legislativa de São Paulo. Já o sepultamento será no jazigo da própria família, localizado no Cemitério do Morumbi, também em São Paulo.

"Ainda não temos a data da chegada do corpo ao Brasil. Todo esse processo está seguindo os trâmites legais. Acreditamos que antes de quarta-feira isso não ocorrerá", informou a nota.

De acordo com a assessoria, a equipe médica americana que atendeu Gugu afirmou que a doação dos órgãos do comunicador poderá beneficiar até 50 pessoas.

Comoção

Após a confirmação do falecimento de Gugu, famosos e anônimos utilizaram as redes sociais para lamentar a morte do apresentador e expressar condolências à família.

Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que "o país perde um dos maiores nomes da comunicação".

“Com profundo pesar presto solidariedade à família do apresentador Gugu Liberato. O país perde um dos maiores nomes da comunicação televisiva, que por décadas levou informação e alegria aos lares brasileiros. Que Deus o receba de braços abertos e conforte os corações de todos”, escreveu em seu perfil na rede social.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), decretou neste sábado, 23, luto oficial de três dias. Segundo o gestor, para além do ofício de apresentador, Gugu era um amigo.

"Muito triste com a morte do Gugu Liberato. O Brasil perde um grande talento, a TV brasileira um de seus principais comunicadores, e eu perco um querido amigo. Meus profundos sentimentos a todos os familiares e amigos do Gugu”, lamentou também pelo Twitter.

Outra amiga conhecida de Gugu, a notícia da morte veio marcada por uma triste coincidência para a também apresentadora Eliana, que na sexta-feira, 22, comemorava seu aniversário de 46 anos. Neste sábado, ela usou o seu perfil no Instagram para se despedir.

"Por que tão cedo amigo? Tenho tão boas lembranças de nossos encontros. Obrigada por tudo. Difícil demais acreditar. Senhor toma conta destes filhos e conforte o coração desta mãe. Meus mais profundos sentimentos à família Liberato. Descanse em paz", postou.

