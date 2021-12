O corpo do humorista Fausto Fanti é velado no fim da manhã desta quinta-feira, 31, no Cemitério do Araçá. Ele foi encontrado morto no banheiro de sua casa na tarde desta quarta-feira, 30, no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo, com um cinto amarrado no pescoço.

O corpo foi encontrado por Adriano Silva, também integrante do Hermes e Renato e conhecido pelo personagem Joselito. A morte foi registrada como suicídio pela 23ª Delegacia de Polícia, de Perdizes.

Fanti tinha 35 anos e interpretava o personagem Renato e diversos outros papéis nos esquetes do grupo, além de ser guitarrista da banda Massacration, criada em 2002 pelos membros do programa. Ele deixa esposa e uma filha pequena.

Depois de três anos na Record, a série voltou ao canal original, a MTV, em 2013.

Neste ano, a série foi para o FX e tinha estreia marcada para 2015.

Hermes e Renato surgiu em 1999 e criou personagens e esquetes muito próprios do grupo, como o Boça, o Joselito, a banda Massacration - que conseguiu um disco de ouro, com mais de 50 mil cópias vendidas - e quadros de dublagens de filmes antigos.

Assista aqui a um vídeo de "Hermes e Renato":

Estadão Conteúdo Corpo de Fausto Fanti é velado no Cemitério do Araçá

adblock ativo