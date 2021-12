Corpo de Cristiano Araújo é sepultado em Goiás

O corpo do cantor Cristiano Araújo foi sepultado no final da manhã desta quinta-feira, 25, no Jardim das Palmeiras, em Goiânia, Goiás, sob comoção dos familiares, amigos e fãs do sertanejo. As bandeiras do Vila Nova Futebol Clube - time de Goiânia - e do Brasil foram estendidas sobre o caixão do cantor.



O corpo do cantor foi velado na noite desta quarta-feira, 24, no Palácio da Música, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, junto com o corpo de Allana Moraes. Cerca de 30 mil pessoas, entre familiares, amigos, famosos e muitos fãs, compareceram para prestar as últimas homenagens ao sertanejo.



Cristiano e a namorada morreram em um acidente de carro, na madrugada de quarta-feira, 24, na BR-153, no km 613, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina.

