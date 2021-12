O corpo do cantor Cauby Peixoto está sendo velado na manhã desta segunda-feira, 16, no salão nobre da Assembleia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera, Zona Sul da capital. O corpo chegou no local por volta das 8h30.

Cauby morreu na noite deste domingo, 15, aos 85 anos. Ele estava internado devido a uma pneumonia desde segunda-feira passada, 9 de maio, no Hospital Sancta Maggiore, no Itaim Bibi, em SP. A previsão é que o enterro ocorra às 16h30 no Cemitério Congonhas, no Jardim Marajoara.

Comoção

Ao "Ego", Daniel D'Ângelo, marido da cantora Angela Maria, amiga e parceira de Cauby, disse que ela recebeu a notícia com bastante tristeza e lágrimas.

"Angela está em choque com a morte do Cauby. Na hora que ela ficou sabendo chorou muito e começou a gritar. Como eu estava no hospital ajudando a família do Cauby, tive que pedir pra minha mãe ir em casa cuidar da Angela. Não é fácil, os dois eram amigos há 67 anos", disse ele.

Angela e Cauby estavam, inclusive, em turnê pelo país com o projeto "120 anos de música" - em comemoração aos 60 anos de carreira de cada um. No repertório, a dupla cantava sucessos como 'Conceição', 'Babalu' e 'Gente humilde'.

Na redes socias, muitas mensagens tristes foram publicadas, lamentando a partida do consagrado artista. Entre os famosos, a atriz Patrícia Pillar, as cantoras Daniela Mercury e Maria Rita, o vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino, a empresária Paula Lavigne e as apresentadoras Sônia Abrão e Cátia Fonseca lamentaram a morte do artista.

Dono de uma "vozeirão", marca de sucessos como "Conceição" e "Bastidores", e sempre de figurino extravagante, Cauby Peixoto foi um dos cantores mais populares da música brasileira. Ele gravou mais de 40 discos, ao longo de uma carreira de seis décadas.

Da Redação Corpo de Cauby Peixoto é velado em São Paulo

