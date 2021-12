Corpo de Antônio Cedraz é cremado no Jardim da Saudade

O corpo do quadrinista Antônio Cedraz foi cremado por volta das 17h desta quinta-feira, 11, no Jardim da Saudade. Cedraz faleceu nesta manhã, aos 69 anos, de falência hepática. As cinzas do artista serão levadas para Jacobina, cidade onde passou boa parte da vida.

Segundo a irmã do artista, Conceição Cedraz, ele lutava contra um câncer de intestino há cerca de sete anos e estava internado desde o último domingo, 7. A doença estava em estado avançado e já havia se espalhado para outras partes do corpo.

A cerimônia de cremação contou com a presença de amigos de profissão e familiares. Entre eles Clarindo Silva, coordenador da Cantina da Lua, que virou personagem no livro da Turma do Xaxado "Pelourinho em Quadrinhos", lançado em 2005.

