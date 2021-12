Corpo de Antônio Abujamra será cremado em SP nesta quarta

O corpo do ator, dramaturgo e apresentador Antônio Abujamra será cremado nesta quarta-feira, 29, no Crematório de Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Ele morreu na manhã desta terça-feira, 28, em casa, vítima de infarto.

Até o começo da tarde, a família aguardava a chegada do filho, o também ator e músico, André Abujamra, para liberação do corpo. André estava em Brasília. O velório ocorre no Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Rui Barbosa, no bairro Bela Vista, região central de São Paulo

O ministro da Cultura, Juca Ferreira, divulgou nota de pesar, lamentando a perda do ator e diretor teatral e destacando a trajetória artística de Abujamra. "Com imenso pesar, recebemos a notícia da morte do ator e diretor teatral Antônio Abujamra, ocorrida na manhã de hoje, 28, em São Paulo."

O ator nasceu em Ourinhos, São Paulo, em 1932, e dedicou a vida ao teatro. Era conhecido como um dos introdutores dos métodos do dramaturgo alemão Bertold Brecht nos palcos brasileiros. Participou dos grandes movimentos de inovação teatral no Brasil.

A concepção transformadora da arte foi um dos seus princípios como artista, manifestado no Teatro Oficina, no Grupo Decisão, Teatro Livre, Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e em tantos outros grupos ou palcos pelos quais passou, inclusive no programa Provocações, da TV Cultura, que Antônio Abujamra apresentou nos últimos 14 anos.

Na homenagem ao ator, o ministro Juca Ferreira destacou sua importância em diversos campos da arte, especialmente o teatro e o audiovisual. Isso ocorreu durante audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal.

Juca Ferreira manifestou os "mais sinceros sentimentos à família, aos amigos e aos admiradores de Antônio Abujamra e de sua obra".

Veja vídeo do último programa Provocações, em que Antônio Abujamra entrevista o humorista Eduardo Sterblitch:

Marli Moreira l Da Agência Brasil

