Conversa na Varanda traz discussão sobre cultura artesã na Vila Criativa

A segunda edição do Conversa na Varanda acontece nesta sexta-feira, 5, às 19h, na Vila Criativa do Bonfim, no Espaço Casa dos Romeiros, no alto do Bonfim, em Salvador.

Nesta edição o objetivo é realizar uma reflexão sobre a formação cultural, identidades e referências ancestrais. O evento conta com participação da doutora em Educação, educadora e escritora, Vanda Machado (Ufba), e o também doutor em Educação e agente cultural, Cláudio Orlando (UFRB), que vão discutir “Cultura artesã e ancestralidade".

O bate-papo será seguido de um show com sanfona, poesia e causos, com Gildo Arano.

