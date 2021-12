Conteúdo para crianças: Música de fogo

Chuva de água todo mundo já viu. Tem ainda chuva de neve. Mas, e chuva de fogo?! Incomum... mas existe.

Não é uma nuvem branca e fofinha que, de repente, vira uma bola incandescente. São várias pedrinhas que saem juntas lá dos confins do universo. Quando a gente entra no caminho, elas chegam aqui tão rapidamente que tudo pega fogo. Aí começa a chuva.

Dessa vez, o nosso planeta entrou no caminho dos meteoros que pareciam vir lá da constelação de Lira. Quem olhou para o céu esta semana viu um monte de pontos brilhantes vindos dessa constelação. Seu nome vem do instrumento musical que era tocado por Orfeu. Os gregos nos contam que quando Orfeu morreu, Zeus mandou colocar sua lira no céu, para ficar tocando pela eternidade. Às vezes, sai algum som mais agudo e acaba espirrando meteoro para tudo quanto é lado!

Tem mais de dois mil anos que quem olha para o céu enxerga a música. Na verdade, são só meteoros pegando fogo e formando estrelas cadentes. Mas é tão mais divertido imaginar que o céu toca todo ano alguma coisa só para a gente viver feliz.

Fábio Freitas é físico e professor da Universidade Federal da Bahia e Roberta Marques é bióloga e professora da Universidade Estadual da Paraíba

adblock ativo