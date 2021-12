Consulta para plano de cultura é realizada em São Francisco do Conde

A comunidade cultural de São Francisco do Conde (Região Metropolitana de Salvador) vai poder contar com um planejamento decenal voltado para a gestão cultural. As propostas para o plano municipal de cultura da localidade foram discutidas pelos munícipes nesta sexta-feira, 13, em uma consulta pública realizada no Auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Iniciado pela manhã, o evento contou com representantes da sociedade civil e do poder público, que se dividiram em grupos para elaborar e validar propostas relacionadas a seis eixos temáticos. No início da noite, as ações foram votadas pelos presentes. Antes dessa etapa, uma mesa de orientação sobre participação social foi realizada na abertura do evento, na quinta-feira, 12.

A sambadeira Lina Lima, integrante do Samba de Roda de São Gonçalo, coordenou um dos eixos do plano, durante a elaboração de propostas em grupo. “Como é um plano decenal, vai ser importante que nossas ideias venham a prevalecer nesse processo. A cultura é a riqueza maior que nós temos no nosso município”, pontuou.

Diálogos anteriores

Durante a preparação da comunidade para a elaboração do plano municipal de cultura, foram organizados, previamente, encontros nos bairros do município, elaborados pelo Conselho Municipal de Cultura e pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) do local. Integrantes do poder público das outras secretarias municipais também receberam orientações sobre o processo de desenvolvimento do documento.

“Estamos dando continuidade a uma atividade que vem sendo realizada no município há algum tempo. Fizemos várias rodas de diálogo nos bairros e hoje estamos fazendo uma audiência pública para concluir essa etapa de consulta para a elaboração do plano”, explicou Joelza Menezes, diretora de cultura de São Francisco do Conde.

Plano de cultura

A criação dos planos de cultura é uma das iniciativas de institucionalização cultural estabelecidas pelo Sistema Nacional de Cultura, no art. 216-A da Constituição Federal. O documento funciona como um norteador da gestão cultural pública, que se responsabiliza por implementar políticas de médio e longo prazo, com base em metas e estratégias. Seu objetivo é o de assegurar a continuidade das medidas sugeridas pela comunidade, independente de mudanças de governo.

“Apesar do atual cenário que tem se desenhado em nível nacional, é importante que os municípios continuem articulando e elaborando seus instrumentos para assegurar as políticas públicas para a cultura”, sinalizou Priscila Mendes, gestora cultural e facilitadora do processo de elaboração das propostas.

A versão final do plano ainda não foi concluída após o evento. Ela deve passar ainda por, pelo menos, mais uma audiência pública, com uma sessão na câmara de vereadores, na qual os parlamentares precisam aprovar publicamente o plano, para que ele obtenha cunho legal.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

adblock ativo