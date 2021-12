Conselho de Cultura da Bahia homenageia João Ubaldo

O Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC-BA) realizará nesta quarta-feira, 30, às 14h, uma Sessão Solene em homenagem póstuma ao escritor baiano João Ubaldo Ribeiro.

O evento, aberto ao público, ocorrerá no auditório Nilda Spencer, na sede do órgão. Entre convidados especiais, a sessão também contará com a presença da filha do escritor, Emília Ribeiro.

Na mesa de abertura, a participação será do secretário de Cultura do Estado, Albino Rubim; presidente interino do CEC, Araken Vaz Galvão; presidente da Academia de Letras da Bahia (ALB), Aramis Ribeiro Costa; teatrólogo Gil Vicente; coordenadora de literatura da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Milena Britto; e escritores Joaci Góes e Carlos Ribeiro. Todos confirmaram presença.

Cada convidado falará por 15 minutos e, em seguida, o público poderá se manifestar sobre o autor de "Sargento Getúlio".

<GALERIA ID=19387/>

<GALERIA ID=19386/>

