Conheça os personagens principais de Verão 90

Manuzita

(Melissa Nóbrega/Isabelle Drummond) – Linda, carismática, Manu é uma ex-estrela mirim que luta para voltar ao estrelato, apesar de não ter talento. É apaixonada por João Guerreiro (João Bravo/Rafael Vitti), seu antigo companheiro do grupo 'Patotinha Mágica', e filha de Lidiane (Claudia Raia). Também será disputada por Jerônimo (Jesuíta Barbosa), seu antigo companheiro de grupo.

João Guerreiro

(João Bravo/Rafael Vitti) – Filho de Janaína (Dira Paes) e irmão de Jerônimo (Diogo Caruso/Jesuíta Barbosa), é um rapaz bom caráter e de bem com a vida. Surfista nas horas vagas, ele comanda um programa na rádio e é estudante de Comunicação. Manuzita (Melissa Nóbrega/Isabelle Drummond) é seu primeiro e grande amor.

Jerônimo Guerreiro/Rojê

(Diogo Caruso/Jesuíta Barbosa) – O mais velho dos irmãos Guerreiro sempre teve raiva do brilho de João (Rafael Vitti). O filho de Janaína (Dira Paes) é um tipo invejoso, que sonha em ser rico e reconquistar a fama. No Rio, adota o pseudônimo de Rojê, e terá em Vanessa (Camila Queiroz) uma grande cúmplice.

Lidiane

(Claudia Raia) – Ex-atriz de pornochanchada, conhecida como Lidi Pantera, é a mãe de Manuzita (Melissa Nóbrega/Isabelle Drummond) e a extravagância em pessoa. Em 1990, é professora de dança e sonha com o estrelato para a filha. Mantém uma eterna rivalidade com Janaína (Dira Paes) e vai se envolver com Patrick (Klebber Toledo).

Janaína Guerreiro

(Dira Paes) – Mulher guerreira e ética, criou os filhos João (João Bravo/Rafael Vitti) e Jerônimo (Diogo Caruso/Jesuíta Barbosa) sozinha. Cozinheira de mão cheia, sonha em ter o próprio negócio. Ao se apaixonar por Herculano (Humberto Martins) irá enfrentar muitos obstáculos para viver esse amor.

Quinzão

(Alexandre Borges) – Fanfarrão e mulherengo, é casado com Mercedes e dominado por ela. Pai de Gisela (Débora Nascimento) e Quinzinho (Caio Paduan), a família é dona de um império de comunicação e do canal PopTv

Mercedes

(Totia Meireles) – Dominadora, Mercedes é a matriarca dos Ferreira Lima e costuma controlar a vida dos filhos, Gisela (Débora Nascimento) e Quinzinho (Caio Paduan). Faz vista grossa para as escapadas de Quinzão (Alexandre Borges), e é do tipo que atropela quem cruzar o seu caminho.

Quinzinho

(Caio Paduan) – Playboy, filho de Mercedes (Totia Meireles) e Quinzão (Alexandre Borges), inaugura a PopTV e fica ainda mais popular. Bon vivant como o pai, mantém um caso com Nicole (Barbara França) e é noivo de Larissa (Marina Moschen). Sua vida muda quando conhece a dançarina Dandara (Dandara Mariana).

Gisela

(Débora Nascimento) – Linda e frágil, sofre pela relação conturbada com a mãe, Mercedes (Totia Meireles). Mãe de Isadora (Duda Wedling) e casada com Herculano (Humberto Martins), ela tenta a todo custo manter o casamento. Costuma fazer escândalos para desespero da família.

Herculano

(Humberto Martins) – Ex-ator de pornochanchada, sente vergonha do passado e da época em que formava dupla com Lidi Pantera (Claudia Raia). Determinado e correto, Herculano quer se firmar como diretor de cinema e está empenhado em produzir seu primeiro longa. Está em crise no casamento com Gisela (Débora Nascimento) quando se apaixona por Janaína (Dira Paes)

Vanessa Dias

(Camila Queiroz) – Alpinista social, não mede esforços para subir na vida e frequentar as altas rodas. Ao lado de Jerônimo (Jesuíta Barbosa), de quem é cúmplice e amante, vai formar uma dupla imbatível. Seu sonho é ser Vj da PopTV.

Dandara

(Dandara Mariana) – Irmã de Patrick (Klebber Toledo), Dandara é dançarina de lambada. Determinada e talentosa, a dançarina encanta Quinzinho (Caio Paduan) com seu molejo.

Patrick

(Klebber Toledo) – Meio-irmão de Dandara (Dandara Mariana). Tímido e prestativo, trabalha como eletricista e tem uma clientela fiel. Chama muita atenção das mulheres e é surfista nas horas vagas. Fica enlouquecido ao conhecer Lidiane (Claudia Raia) e terá um romance com a Pantera.

