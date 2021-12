Conheça os ganhadores da promoção Éramos Gays

Os seis ganhadores do concurso cultural promovido pelo Cultura 2+, para a o espetáculo Éramos Gays, em cartaz no Teatro Módulo, na Pituba, já podem comemorar e se preparar para assistir a apresentação. São três ingresos para esta sexta-feira, 22, e três para domingo, dia 24, sempre às 20 horas, em Salvador. Os primeiros contatos terão o direito de escolher o dia que quer assistir ao musical.

O resultado foi divulgado nesta sexta-feira, às 10 horas, por meio do aplicativo Sorteie.me (sorteie.me) na página do Caderno 2+ no Facebook (www.facebook.com/2mais).

Para pegar os ingressos, os ganhadores precisam enviar seus dados cadastrais (nome completo, RG ou outro documento com foto, endereço, email e telefone) via inbox (mensagem) para a página do Caderno 2+ no Facebook (www.facebook.com/2mais), até as 13 horas desta sexta-feira, sob pena de, depois deste prazo, perder o direito às entradas para o show. Os ganhadores receberão mais informações por email.

Curta a página do Caderno 2+ para acompanhar as novidades do canal e participar de novas promoções.

adblock ativo