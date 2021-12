Confirmado: Maroon 5 e Keane fazem shows no Brasil em Agosto

Menos de um ano depois de se apresentar no Rock In Rio, o Maroon 5 volta ao Brasil em agosto deste ano, confirmou a produtora XYZ Live.

A turnê brasileira vai divulgar o novo álbum de trabalho do grupo, Overexposed, que tem lançamento previsto para o próximo dia 26. Os músicos devem se apresentar no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

Já a banda britânica Keane, que acabou de lançar Strangeland, o quarto disco da carreira, fará o show de abertura no Rio e em São Paulo. Keane esteve pela última vez no Brasil em 2009. As vendas para o show do Rio de Janeiro começam as 10h da próxima quarta-feira (22), no site da Livepass.

Quem pretende vê-los em São Paulo e Curitiba, as vendas para o show começam à 00h01 de 28 de junho. Em São Paulo, as vendas também ocorrem no site da Livepass, e em Curitiba no Disk Ingressos.

Apresentações:



Maroon 5 em Curitiba

Expotrade (Rodovia João Leopoldo Jacomel, 10454, Pinhais)

24 de agosto

Início das vendas: 25/6

Preços: R$ 240 a R$ 500

www.diskingressos.com.br

Maroon 5 e Keane no Rio de Janeiro

HSBC Arena (Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra da Tijuca)

25 de agosto

Início das vendas: 22/6

Preços: R$ 180 a R$ 490

www.livepass.com.br

Maroon 5 e Keane em São Paulo

Arena Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1209, Anhembi)

26 de agosto

Início das vendas: 25/6

Preços: R$ 240 a R$ 500

www.livepass.com.br



