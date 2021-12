Confira programação infantil para dias chuvosos em Salvador

Com o mau tempo que atinge Salvador é difícil segurar os 'pequenos' dentro de casa. Foi pensando nisso que o PORTAL A TARDE fez uma lista de programações infantis para este final de semana, em Salvador.

>> Confira

>> Super Parque de Camas Elásticas

A nova atração do Shopping Paralela, o Super Parque de Camas Elásticas, está instalado na praça central do empreendimento e recebe crianças a partir de três anos de idade. Adultos também podem brincar. Essa é a maior cama elástica e maior piscina de espuma itinerantes do país, com capacidade para cerca de 35 pessoas simultaneamente. As paredes fazem parte da brincadeira e podem ser usadas para impulsionar o salto. Há ainda cestas de basquete. A atração funciona no mesmo horário do shopping, de segunda-feira a sábado, de 9h às 22h e, aos domingos, de 12h às 21h. Para se divertir por 20 minutos, o ingresso custa R$ 20.

>> Parquinho Plim Plim

Localizado no Espaço de Eventos, piso L3, do Salvador Shopping, a atração de lazer recebe crianças com idades entre 1 e 12 anos. O público tem Tobogã, Kid Play (pula-pula) e cama-elástica, além do cercadinho, um espaço com brinquedos didáticos, oficinas, gangorra e casinha. O passaporte custa a partir de R$5 e os clientes podem pagar em espécie e cartões. O funcionamento é de segunda a domingo, das 12h às 21h, até o dia 30 de abril.

>> Colmeia de Bolinhas

Até o dia 6 de maio, a praça de eventos, no piso L2, do Shopping Piedade recebe a atração Colmeia de Bolinhas, destinada a crianças, jovens e adultos. Trata-se de uma piscina gigante com mais de 300 mil de bolinhas e um escorregador de 6,5 metros de altura. O brinquedo tem como cenário uma colmeia de abelhas e possui uma estrutura de 120 metros quadrados, composta por torres e escorregadeiras. Os ingressos para atração custa R$ 15 por período de 15 minutos e R$ 1 a cada minuto adicional. Crianças menores de quatro anos não pagam, mas devem estar acompanhadas de um responsável.

>> Sabadão Animado do Piedade

O Shopping Piedade também oferece programação especial gratuita para o público infantil aos sábados. Durante o mês de março, as crianças vão poder se divertir com recreações, apresentação de teatro com fantoches, pintura no rosto e oficinas. O Sabadão Divertido acontece nos dias 18/03 e 25 /03, no Piso L4, das 13h30 às 15h30, e conta com convidados especiais.

>> A Fabulosa Fábrica de Chocolate

A tradicional história de Willy Wonka, inspirada no clássico de Roald Dahl, ganhou adaptação da companhia de Luiz Roberto Pinheiro para os palcos, no espetáculo "A Fabulosa Fábrica de Chocolate". A montagem estará em cartaz por curta temporada em Salvador, a partir deste sábado, 18, seguindo até o dia 26 de março (sábados e domingos), no Teatro Sesc Casa do Comércio. A atração será aos sábados, às 16h, e domingos, às 11h e 16h. No dia 26/03 (domingo), terá apenas uma única apresentação às 16h. Os ingressos para o evento estão no valor de R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).

