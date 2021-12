Confira programação da tradicional festa de Iemanjá

A tradicional festa de Iemanjá, em saudação à Rainha do Mar, será realizada neste sábado,02, e a programação já começa na manhã da sexta-feira, 1, com a abertura do Caramanchão, local onde são colocados os presentes, ao lado da Colônia de Pescadores Z1, próximo ao Largo de Santana, no bairro do Rio Vermelho.

Já no sábado,2, antes das homenagens à Iemanjá, devotos saudam Oxum, orixá das águas doces, às 2h30, no Dique do Tororó. Às 5h, uma alvorada de fogos de artifício marca a chegada do presente principal ao Rio Vermelho. Durante todo o dia, uma enorme fila se forma para a entrega dos presentes.

O encerramento oficial da festa ocorre às 18h, mas segue durante a noite, até as 22h. O dia ainda é marcado por diversas manifestações culturais, como rodas de capoeira, samba de roda e grupos de bairro.

Bares e estabelecimentos situados nas proximidades da festa promovem eventos e oferecem pratos diversos, entre eles, a tradicional feijoada. A procissão para a entrega do presente no mar pelos pescadores e os demais devotos ocorre às 15h30.

Proibições

Durante a festa, não será permitido nenhum tipo de faixa, placa, banner ou balão alusivos a marcas ou a políticos, no trecho que vai do Largo da Mariquita à praia da Paciência. Só são permitidas manifestações sociais, culturais ou artísticas, desde que não sejam afixadas em postes ou em qualquer outro imobiliário urbano.

Sustentabilidade

Campanhas de conscientização têm sido realizadas para a preservação do meio ambiente. Uma das correntes defende a não utilização de qualquer material para render homenagens à entidade no mar. Já para quem deseja manter a tradição, a recomendação é de que as pessoas adotem presentes biodegradáveis, como uma forma também de preservar o meio ambiente – exemplos disso são flores naturais e despejo do perfume, sem jogar o frasco no mar.

Para todos os gostos

Além da tradicional saudação religiosa, outras comemorações alternativas ajudam a homenagear a entidade com bastante animação. Uma opção é o evento "Yemanjá é Black", que na sua 8ª edição, conta com diversas atrações como o grupo de samba Quinteto e a artista multimídia DJ Bieta. A atraão principal fica a cargo do cantor e compositor baiano Dão, que promete um show dançante com releituras de sucessos do Rei Roberto Carlos, através do show "Dão canta Roberto".

O Yemanjá é Black acontece no dia 2 de fevereiro, a partir das 13h, no Bar Bahnhof, espaço cultural do Rio Vermelho, próximo a Colônia de Pescadores Z-1, de onde sai o presente principal para a Rainha do Mar. Os ingressos da festa custam R$ 70 (individual) e R$ 120 (casadinha) e dá direito ao passaporte, além de uma feijoada.

A venda ocorre na loja da Negrif (Edifício Bariloche, Rua Carlos Gomes - Dois de Julho, nº616), na Botica Rhol (Rua João de Deus, nº 8, Pelourinho) e no site sympla.

