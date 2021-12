Confira programação cultural para o feriadão

Quem permanecer em Salvador durante o feriadão de Finados poderá conferir uma programação que inclui shows e peças teatrais. O A TARDE, logo abaixo, indica alguns eventos para você aproveitar o fim de semana prolongado:

DIA 2 (sexta)

Rafael Pondé - Cantor e compositor apresenta o show Áfrika Bahia, dedicado aos ritmos africanos. No restaurante Mariposa de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, às 21h30. Por R$9 (couvert).

Bruno Masi - No Padaria Bar, às 22h, no Rio Vermelho, Bruno Masi apresenta ao público seu pop rock. R$20 (feminino) e R$25 (masculino). Vendas no local.

Marcos Frota Circo Show - Há 21 anos na estrada, o Grande Circo Popular do Brasil, criado pelo ator Marcos Frota, percorre o país. Em Salvador, o artista e sua trupe se apresentam no estacionamento do shopping Iguatemi. Às 20h. R$ 40 (cadeira normal - inteira) - R$ 60 (cadeira especial - inteira).

DIA 3 (sábado)

Rapper Emicida - Consagrado como artista do ano pelo Prêmio Bravo de Cultura 2011, o Rapper Emicida é o convidado do projeto Conversas Plugadas. Nesta edição especial, um dos principais expoentes da nova geração do hip hop traz para o bate-papo com o público histórias sobre sua trajetória de vida e musical. O encontro será mediado pela cantora e compositora baiana Marcela Bellas. Às 17 horas, no TCA. Entrada: Gratuita. Retirada dos ingressos no local e no mesmo dia.

Sílvia Manchete - A cantora e compositora Silvia Machete faz show de lançamento do DVD "Extravaganza" no Cine Teatro Solar Boa Vista. Às 21 horas, por R$30 (inteira). Vendas na Ticketmix dos Shoppings Barra, Iguatemi, Paralela e Salvador e na bilheteria do local.

Viva Gafieira - Projeto continua temporada no Espaço Cultural da Barroquinha. Especialmente formada para a ocasião, a banda Samba à Baiana apresenta ao público o sama de raiz. Às 19 horas, por R$50 (inteira). Vendas no local.

Barlavento - O grupo de samba de roda Barlavento continua sua temporada "Mariscada na Roda" no Ciranda Café Cultura & Arte, Rio Vermelho. Apresentações a partir das 21 horas. R$15 (couvert)

Silvanno Salles - Cantor é atração principal da festa "Noite dos Apaixonados", que terá ainda Nira Guerreira, A Dois, Kokoisa e Pablinho. No Cais Dourado (Comércio), a partir das 20 horas. R$ 50 (casadinha antecipada de pista) e R$ 50 (camarote individual). Venda nos balcões de ingressos dos shoppings.

As Novas Aventuras da Galinha Pintadinha - Espetáculo musical faz resgate de canções populares infantis com muita dança e histórias engraçadas. Às 16 horas. No Teatro Jorge Amado. R$ 25 (preço único).



DIA 4 (domingo)

Marcella Bellas - A cantora apresenta o elogiado show pop romântico Achei Music, que reúne canções autorais e de outros compositores e que fazem parte dos seus três álbuns - "Será que Caetano vai Gostar" (2009), álbum solo; "Undergrude" (2010), em parceria com Jorge Papapá e "Helson Hart e MIM - Cohen e Marcela" (2010), em parceria com o paulistano Daniel Cohen). O repertório reunirá algumas das músicas mais conhecidas da baiana, como "Alto do Coqueirinho" e "Esse Samba", além de "Pra Longe", "Bloco do Prazer" e "Acreditei". Entrada: R$1. Vendas no local e no mesmo dia, a partir das 9h, com acesso imediato do público.

Muvuca - Criado por Cristina Castro e Sérgio Rivero, espetáculo de dança propõe uma pesquisa sobre o pluralismo cultural. Às 20 horas. No Teatro Vila Velha. R$ 10 (inteira). Vendas no local.

R$1,99 - Divertida e emocionante, a peça faz refletir sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo e é atualizado a cada nova sessão. O espetáculo foi criado, roteirizado e é interpretado há 12 anos por Ricardo Castro. No Teatro Molière, às 20 horas. R$ 30 (inteira). Vendas no local.

