Confira opções de shows para embalar o seu Dia dos Namorados

Dia dos Namorados no próximo sábado, 12, e os casais apaixonados querem mais é comemorar. E é por isso que a capital baiana reserva uma agenda de shows especial para festejar a data.

E a festa não para por aí. A cantora Vânia Abreu também é uma das atrações da noite. A baiana fará o show do seu novo CD “Misteriosa Dona Esperança”, com hits como "Novo velho amor" e "O que foi feito Devera".

Romantismo – Outra alternativa aos que irão curtir em clima romântico é a primeira edição do 'Amor e Som', que acontecerá na Área Verde do Bahia Othon Palace, das 19h às 23h. O projeto será inaugurado ao embalo romântico de Jorge Vercillo e Ana Cañas.

Vercillo levará ao palco o seu novo trabalho, o CD “DNA”, oitavo álbum de estúdio da carreira. No show, a nova canção "Me transformo em luar" e as letras inesquecíveis como "Fênix", "Homem-Aranha" e "Deve ser", que fez parte da trilha sonora da novela Viver a Vida, da TV Globo, animarão o público. Este ano, o cantor já esteve em Salvador. Em maio, ele abriu a turnê de divulgação de seu atual trabalho com duas apresentações no Teatro Castro Alves.

Já a paulista Ana Cañas, uma das revelações da Música Popular Brasileira, mostrará as canções de seus discos: "Amor e Caos" (2007) e "Hein?" (2009), que trazem variedade de estilos e diversas influências musicais, prometendo encantar o público com sucessos como "Esconderijo".

O Dia dos Namorados também promete ser bem animado na Costa do Sauípe (a 76 km de Salvador). É que o sambista Zeca Pagodinho estará em terras baianas com o show "Uma prova de amor". Na programação, que começa às 20 horas, o carioca fará todo mundo dançar ao som das músicas “Jura”, “Maneiras”, “Verdade”, e outros sucessos do seu repertório.



| Serviço |



Jau e Vânia Abreu

Dia: 12 de junho, às 21 horas

Local: Cais Dourado – Avenida Jequitáia, no 102, Comércio

Ingresso: R$ 40 (pista) e R$ 70 (camarote)

Pontos de venda: Ticketmix / Balcões de Ingressos

Informações: (71) 2105-6523

Amor e Som - Jorge Vercillo e Ana Cañas

Dia: 12 de junho, das 19h às 23h

Local: Área Verde do Othon – Av. Oceânica, 2294, Ondina

Ingresso: R$ 50,00 (pista) e R$ 120,00 (camarote/open bar)

Pontos de venda: Ticketmix e no local

Classificação: 16 anos

Informações: (71) 3272-6100

Zeca Pagodinho

Dia: 12 de junho, às 20 horas

Local: Complexo hoteleiro Costa do Sauípe (a 76 km de Salvador) – Rodovia Ba-099 - Km.75 - Linha Verde

Ingresso (meia): R$ 280 / Ingresso (inteira): R$ 560 / Promoção: Pista casal: R$ 500 (disponível somente no site www.bilhetevip.com.br) - Serviço Open Bar e cadeira sem lugar marcado

Pontos de venda: no site BilheteViP (www.bilhetevip.com.br), Call Center (3535-3900) ou nos balcões A TARDE: Espaço A TARDE Salvador Shopping; Espaço A TARDE Shopping Paralela; Sede da empresa A TARDE.

Classificação: 18 anos

