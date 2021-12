Confira opções de programação de lazer em Salvador neste domingo

O soteropolitano que deseja uma opção de lazer gratuita ou com preço baixo neste domingo, 18, já pode se programar para os eventos que vão acontecer em Salvador. A cidade conta com eventos que vão desde a minipalestra sobre distúrbios do sono até espetáculos teatrais e exposições.

Itaigara

No Parque da Cidade, no Itaigara, haverá estandes da Feira Orgânica Saúde da Terra com frutas, verduras, legumes e hortaliças sem agrotóxicos à venda na Praça Pau-Brasil. A Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (Assobrafir) também realiza na Praça Pau Brasil, das 8h às 14h, minipalestras sobre os distúrbios do sono.

O Instituto CAFH, organização sem fins lucrativos voltada para desenvolvimento espiritual, promoverá um encontro em que serão realizadas práticas respiratórias, alongamentos e exercícios meditativos. O evento será das 8h às 10h, na Praça Confúcio. No mesmo local, das 8h às 9h30, haverá também uma prática de Cultivo Falun DaFa, que é um tipo de meditação profunda.

Também vai acontecer, das 8h as 13h, uma feira de adoção de animais na entrada do Parque. Cerca de 20 gatos e cachorros estarão disponíveis para serem acolhidos. Interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Por fim, um encontro de blogueiros promete movimentar o Anfiteatro, das 11h às 17h, com apresentação de DJ’s, aulões de dança, além de sorteios de cosméticos, squeezes e outros brindes. O evento é aberto ao público e os participantes devem levar 1kg de alimento. As doações serão destinadas à Associação Pais de Anjos da Bahia (Apab), grupo de apoio às famílias de crianças com microcefalia.

Espetáculo Teatral

A peça “Animal”, com direção de Celso Nunes, encenada por Cyria Coentro, está em cartaz no Teatro Gregório de Matos de sexta a domingo, às 19h, com ingressos custando R$ 10 e R$ 20 . O espetáculo é uma reflexão irônica e bem humorada sobre o ensino, que mais do nunca precisa ser repensado para voltar a interessar aos jovens.

Africanidades

A exposição “Orixás da Bahia”, composta por 16 estátuas em tamanho natural de divindades africanas, esculpidas em papel machê, está aberta à visitação gratuita, no Espaço Cultural da Barroquinha, das 14h às 19h. As peças foram criadas pelo artista plástico Alecy Azevedo e expostas pela primeira vez em 5 de julho de 1973.

adblock ativo