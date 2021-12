Confira o roteiro musical do final de semana e programe-se

A programação musical do final de semana em Salvador tem atrações para variados gostos. O cantor e compositor Lenine, Roberto Mendes, a banda Timbalada, o cantor e compositor Jau e o grupo baiano de pagode É O Tchan são algumas das opções.



Destaque da programação, a apresentação de Lenine será realizada neste domingo, 23, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), a partir das 18 horas. O show, já com ingressos esgotados, contará com um repertório que reunirá as mais famosas canções do músico pernambucano, como “Labiata”, “Paciência”, “Hoje Eu Quero Sair Só” e “Jack Soul Brasileiro”.

Lenine faz show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, neste domingo

Roberto Mendes faz show em homenagem ao Recôncavo Baiano, neste sábado

