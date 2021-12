Confira o roteiro cultural do final de semana e programe-se

O final de semana prolongado reserva boas opções para quem estiver em Salvador e nas regiões próximas à capital baiana. Desta sexta-feira, 12, a segunda-feira, 15, quando se comemora o dia da Proclamação da República, serão realizados vários eventos, com shows de artistas locais, estreias no cinema, espetáculos teatrais e apresentações de grupos de dança.



O Sauípe Fest, em Costa do Sauípe, é uma das opções para quem gosta de axé music. Realizada a partir deste sábado, contará com oito atrações em três dias de festa. Chiclete com Banana, Claudia Leitte, Timbalada, Jammil e Uma Noites, Jau, Alexandre Peixe e a banda Via Circular vão animar o evento.

