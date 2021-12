Confira o roteiro cultural do final de semana

A programação cultural do final de semana em Salvador tem atrações para diversos gostos. Neste domingo, os ensaios de verão do dia ficam por conta da banda Mosiah, no Tom do Sabor, Motumbá, no Largo Tereza Batista, Negra Cor, no Atlântico Hall (Estrada do Coco) e LevaNóiz, na Madrre.



O grupo Móveis Coloniais de Acaju participa do projeto Música no Parque, com show gratuito no Parque da Cidade, às 11h deste domingo. À noite, Gilberto Gil lança o CD "Fé na Festa" com show na Concha Acústica do TCA. Os ingressos custam R$ 60 a inteira.





Gil lança o CD "Fé na Festa", na Concha Acústica do TCA

Ainda hoje, Carlinhos Brown comanda o Sarau du Brown com a presença de Armandinho, Durval, Luis Caldas e Pepeu Gomes. As entradas custam R$ 40 (pista) e R$ 100 (camarote). A festa acontece no Museu do Ritmo, às 18h.



No cinema, o filme "Biutiful", indicado ao Oscar nas categorias de Filme Estrangeiro e Melhor Ator para Javier Bardem, é uma das estreias da semana. Na trama, Bardem vive um pai de dois filhos que é envolvido em negócios ilícitos e descobre que está com câncer e que tem poucos meses de vida. Biutiful está em cartaz na Sala de Arte Cine Vivo, no Shopping Paseo, no Itaigara.





Javier Bardem em "Biutifil", indicado como melhor ator pelo Oscar 2011

Entre as estreias estão também a ação "Caça às Bruxas", com Nicolas Cage, e a comédia romântica "O Amor e Outras Drogas", com Anne Hathaway.



Este é último final de semana para conferir a esposição "Orquídeas" no Shopping Paseo, no Itaigara. A mostra traz cinco espécies da planta, cultivadas no nordeste da Austrália, Ásia e América do Sul. A visitação acontece durante o horário de funcionamento do shopping, das 9h às 21h. Acontecerá ainda uma oficina para crianças, das 15h às 19h. A entrada é gratuita.



Na segunda-feira, 31, encerra também a exposição "O Nome das Coisas". Na mostra, a artista plástica Simone Nadyer expõe, atraves da pintura, a sua tradução da realidade em figuras humanas e seres mitológicos. A artista busca o caminho para dar nome aos elementos que compõem a vida. Em cartaz no Museu de Arte Sacra da Bahia, de segunda a sexta, das 11h30 às 17h.



Espetáculo Desplante, em cartaz no MAM

Para quem gosta da dança Flamenca, o espetáculo/instalação "Desplante" traz performances, dança, artes visuais e música experimental reunidos em uma grande mostra sobre a dança. O espetáculo acontece na Galeria Subslo do Museu de Arte Moderna da Bahia, às 20h, e tem entrada gratuita.



