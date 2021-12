Confira o roteiro cultural do fim de semana e programe-se

Com a proximidade do Carnaval, o que não faltam são opções de lazer na capital baiana, sobretudo de shows e ensaios pré-folia de Momo. O leque de opções é ainda maior nos fins de semana e neste não será diferente. Desta sexta-feira, 8, a domingo, 10, há opções para todos os gostos, em vários espaços da cidade.

Um dos destaques é o show da cantora baiana Mariene de Castro, que retoma hoje o Projeto Santa de Casa, no Espaço Cultural Barroquinha, antiga igreja de Nossa Senhora da Barroquinha. Realizado ainda em mais duas sextas-feiras deste mês, o evento desta noite contará com as participações da cantora Maria Gadú e do cantor e compositor Gerônimo.

A cantora escolheu um repertório especial para a abertura do Projeto, com músicas como “Abre Caminho”, composição de Roque Ferreira, J. Veloso e da própria Mariene de Castro; “Ilha de Maré”, de Valmir Lima e Lupa; “Vi Mamãe na Areia", de Roque Ferreira.

Outro destaque da programação musical do fim de semana é o ensaio do Ilê Ayiê, que recebe como convidado especial, neste sábado, o cantor e compositor carioca Luiz Melodia. Além dele, o bloco recebe os grupos Samba Maria, composto somente por mulheres, e a Band'Aiyê, responsável pela abertura da festa.

No mesmo dia e também no domingo, 10, o artista Zéu Britto, acompanhado de seu violão, canta e conta histórias no show "Pele, Osso e Ousadia", no Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha, na Avenida Sete de Setembro. O show contará ainda com intervenções cênicas, com os atores Andréa Neves, Bernardo Mendes e Rose Lima, que brincam com recursos multimídia.

E como os meses de janeiro e fevereiro são agitados pelos ensaios pré-carnavalescos, boas pedidas para fechar o fim de semana são os shows da banda Motumbá, liderada pelo cantor Alexandre Guedes e da Timbalada, comandada por Denny, no Hotel Tropical da Bahia e no Museu Du Ritmo, respectivamente.





Quem preferir uma programação mais tranquila, pode conferir "Caymmi em Três Tempos", sarau em memória ao cantor, compositor e violonista baiano Dorival Caymmi, realizado por Marilda Santanna, Neto Costa e Simone Mota, no Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha, na Avenida Sete de Setembro, Passeio Público.

A programação de mostras é outra opção de lazer para este final de semana. Em Salvador, mais de 30 exposições estão em cartaz, como "A árvore já é a imagem do mundo", "Bahia – litoral e sertão", "Marighella" e "Pelos Caminhos de Salvador", dentre outras.





Outra que pode ser conferida somente até o dia 10 é "2.234", mostra coletiva internacional que reúne 125 artistas visuais de vários estados e países, para expor trabalhos que têm como tema a paz, no Casarão localizado no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, Santo Anônio.

Quem prefere fotografia, tem como boa pedida a exposição "Olhares em Trânsito", trabalho fotográfico coletivo de estudantes de diversos cursos da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que pode ser visto na Galeria Pierre Verger, na Rua General Labatut, nos Barris, também somente até este domingo.

E domingo também é dia de teatro. A peça "Jeremias, Profeta da Chuva" dá início à quarta edição do projeto Domingo no TCA, que será realizado neste domingo, 10, às 11h, no Teatro Castro Alves (TCA). Como o objetivo do projeto é democratizar o acesso da população à cultura, o preço do ingresso custa R$ 1.

Escrito e dirigido por Adelice Souza, "Jeremias, Profeta da Chuva", tem como tema a vida dos profetas da chuva em Quixadá, no sertão do Ceará. O elenco da peça é composto por Hebe Alves, Jelber Oliveira, Amarílio Sales, André Tavares, Bira Freitas, Cláudia Di Moura, Fernanda Paquelet, Fernando Santana, Marcos Machado, Mônica Gedione, Ricardo Fagundes e Simone Brault.



O roteiro teatral da cidade conta ainda com as peças "Branca de Neve e os Sete Anões", "Chapeuzinho Vermelho", "O Cavalinho que só Canta na Chuva" e "Os Três Porquinhos". Todas elas estão em cartaz no Teatro Gil Santana, no Rio Vermelho.

Para quem gosta de dança vale a pena conferir o espetáculo 'Tombé', do grupo Dimenti, com direção deJorge Alencar, Oscaldo Ferraz e Tiago Rocha. Apresentado em forma de palestra ilustrada, o espetáculo reflete, com bom humor, sobre paradigmas e modismos correntes presentes em no mundo da dança. A montagem está em cartaz no Teatro Vila Velha, sábado e domingo, às 20 horas.





