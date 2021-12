Confira novo clipe de Pharrel com o Daft Punk

Pharrel Williams ("Happy") lançou nesta terça-feira, 7, o clipe de "Gust of Wind", a terceira música da parceria com o duo francês Daft Punk - que já rendeu os hits "Get Lucky" e "Lose Yourselt to Dance".

O clipe mostra Pharrel cantando em uma floresta, com dançarinas, claro, e duas naves espaciais reprensentam o Daft Punk. A direção do clipe é de Edgar Wright, do longa Scott Pilgrim contra o Mundo.

Confira abaixo

