Confira as principais opções de shows para este final de semana

O final de semana promete ser animado para quem pretende ouvir boa música em Salvador. Artistas de diversos estilos sobem ao palco em eventos com preços variados. Entre as atrações mais esperadas estão Jorge Ben Jor, Carlinhos Brown, Wanessa, Zeca Baleiro e Davi Moraes.

A mistura de ritmos começa nesta sexta-feira, 19, com o rei do soul brasileiro, Jorge Ben. O músico traz à capital baiana um repertório que mescla novas canções com os seus hits inesquecíveis, como “Chove Chuva”, “Fio Maravilha” e “País Tropical”. A festa começa às 22 horas, no Bahia Café Hall, e terá como anfitrião o cantor Jau. Os ingressos custam R$ 100 (pista-inteira) e R$ 180 (camarote-inteira).





Nesta sexta, o cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro se apresenta no Teatro Castro Alves, às 21 horas. O show marca o lançamento de Concerto, seu mais recente álbum. O espetáculo já passou por São Paulo, Belém e Recife. Seu diferencial é o formato de recital, com o cantor dividindo o palco com apenas dois músicos que se revezam em diversos instrumentos.

No repertório, letras autorais como “Canção para ninar um neguim”, “A depender de mim” e “Mais um dia cinza em São Paulo”, além de releituras de canções como “Autonomia” (Cartola), “Tem francesa no morro” (Assis Valente), e versões acústicas para “Eu não matei Joana D’Arc” (Camisa de Vênus) e “Best of you” (Foo Fighters). Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 80.





Outro que investe em músicas marcantes é Davi Moraes, que se apresenta na sexta-feira, no Groove Bar, na Barra. O músico mostrará a qualidade musical que o fez tocar com grandes nomes da música brasileira, como Marisa Monte, Caetano Veloso, Carlinhos Brown e Vanessa da Mata. A entrada custa R$ 40 (masculino) e R$ 30 (feminino).

Dançar – No sábado, 20, uma das atrações mais esperadas é Wanessa. Em uma nova fase da carreira, a jovem se apresenta pela primeira vez em Salvador com sua turnê Balada, na qual investe em suas próprias músicas, além de emplacar hits internacionais de Beyoncé, Lady Gaga e Britney Spears.

A estreia da moça em terras baianas será no Cais Dourado, na Avenida Jequitaia, com ingressos por R$ 35 (pista) e R$ 100 (camarote open bar). Completam a noite os Djs Grá Ferreira, da boate The Week (RJ), Oliver Jack, Chiquinho, Johnny Life e Popup.





O sábado também será animado para a turma que curte som jamaicano. A partir das 18 horas, o Wet´n Wild, na Paralela, recebe mais uma edição da República do Reggae, dessa vez com a banda internacional The Congos. Entre as nacionais destacam-se Ponto de Equilíbrio, Edson Gomes, Alpha Blondy, Natiruts, Adão Negro e Sine Calmon. Outras atrações se apresentam no Palco Resistência. Os ingressos custam R$ 35 (pista) e R$ 50 (casadinha).

Para encerrar o final de semana, uma boa dica é o show acústico de Carlinhos Brown, no lounge de eventos da Casa Cor 2010, no Morro do Ipiranga (Barra). No formato voz e violão, Brown aposta no clima de intimismo para músicas conhecidas do Carnaval, como “Faraó”, “A Namorada” e “Água Mineral”. A partir das 19 horas, com ingressos à venda por R$ 120.





