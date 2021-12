Confira as principais opções culturais para o final de semana

O final de semana será de grande agitação musical com artistas nacionais que prometem movimentar a capital baiana. A cidade conta também com apresentações de grupos de teatro e estreias no cinema.

A banda Eva emplaca sua tradicional festa Evanave, que acontece neste sábado, 11, em Praia do Forte. O evento terá a participação do cantor Falcão, com o projeto Os Loucomotivos, e da banda Chica Fé, que é conduzida pelo irmão de Saulo, Sérgio Fernandes. A festa começa a partir das 15h, no Espaço Praia do Forte, e os ingressos custam R$ 60 (pista), R$ 100 (camarote feminino) e R$ 120 (camarote masculino).





O cantor e compositor alagoano Djavan se apresenta em Salvador, divulgando o seu trabalho mais recente, "Ária", que inclui canções de Cartola, Chico Buarque, Bart Howard, Gilberto Gil, Caetano Veloso, além de clássicos de sua carreira como “Seduzir” e “Eu Te Devoro”. O show acontece no sábado, 11, às 21h, e no domingo, 12, às 20h, na sala principal do TCA. Os ingressos custam R$ 150 (A a W) e R$ 130 (X a Z11) - inteira.







Outra atração nacional é Paula Fernandes. A mineira lança seu novo CD "Pássaro de Fogo" no domingo, 12, no Bahia Café Hall, com participação das bandas Rhaas e Estakazero. A entrada custa R$ 60 (inteira) e o show começa às 18h.







Nesta sexta-feira, 10, a cantora e compositora Mariana Magnavita apresenta um espetáculo em que divulga EP intitulado "Autograph" (2010) e o videoclipe de "We Walk Alone". O evento acontece no Tom do Sabor, no Rio Vermelho, às 22h. A entrada custa R$ 20.







Teatro – Ainda nesta sexta-feira, estreia o auto de Natal "A Estrela do Menino Rei". O espetáculo reúne mais de 40 atores e músicos para contar a história do nascimento do Menino Rei. As apresentações abertas ao público acontecem no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, sempre às 19h30. O espetáculo será apresentado também nos dias 11, 16 e 17 de dezembro.

Continua em cartaz, até o dia 19 de dezembro, a peça "História de Uma Lágrima Furtiva de Cordel". Com texto e direção de Cristiane Barreto, a peça é inspirada em A Hora da Estrela de Clarice Lispector, que conta a história de Macabéa do ponto de vista do próprio escritor, que não consegue entender o caminho que sua obra tomou, assim como não consegue mudar o seu destino. O espetáculo está em cartaz no Teatro Sesi Rio Vermelho, sempre aos sábados e domingos, às 20. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10.

Cinema – O ator e agora diretor Márcio Garcia estreia seu filme, "Amor por Acaso". A trama conta a história de Ana (Juliana Paes) que é vendedora de uma loja de departamento no Rio de Janeiro, namora um playboy e tem um irmão com problemas com a máfia. Um dia descobre que herdou uma vinícola em Webster, na Califórnia, mas quando vai à propriedade, ela conhece Jake (Dean Cain), que tem uma pousada na vinícola que ela herdou.

Outra promessa no cinema é o terceiro filme da saga As Crônicas de Nárnia. Com o extenso nome "As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada", o filme traz Lúcia, Edmundo e Eustáquio em uma aventura de retorno a Nárnia onde se encontram com o príncipe Caspian, agora rei, e outros amigos de aventuras passadas. Eles começam a trama a bordo do navio O Peregrino da Alvorada, onde irão encarar guerreiros, dragões, anões e tritões na luta para encontrar os Sete Lordes Desaparecidos de Telmar.

