Confira as primeiras atrações confirmadas para o Festival de Verão 2011

As primeiras atrações do Festival de Verão 2011 foram divulgadas nesta terça-feira, 30. No palco principal foram confirmadas as celebridades nacionais Maria Gadú, Restart, Capital Inicial, Jorge e Mateus, Luan Santana, Jota Quest e Belo.



A 13ª edição do evento acontece de 2 a 5 de fevereiro, no Parque de Exposições de Salvador. Para a turma do axé music, alguns nomes já conhecidos no evento voltam a aparecer, dando poucos sinais de surpresa na grade de shows. Entre os nomes estão Claudia Leitte, Ivete Sangalo, Asa de Águia, Psirico e Parangolé.

