Confira as opções de lazer para este final de semana em Salvador

O final de semana tem uma agenda cultural ampla e diversificada em Salvador. E para que você se programe, o Portal A TARDE preparou um guia com alguns dos principais eventos artísticos que acontecem pela cidade desta sexta-feira, 21, até domingo, 22. Confira:

|Música|

>> Mv Bill

O rapper e ativista social MV Bill está de volta a capital baiana, com duas apresentações. A primeira será nesta sexta-feira, 21, no Salvador Music Place, em Patamares, a partir das 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos no local. A outra apresentação será no sábado, 22, no Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 30 e também podem ser encontrados na bilheteria local. Para os eventos, o carioca traz em seu repertório sucessos cantados por todo Brasil, além de canções novas.

>> Mil Milhas

Em comemoração aos 20 anos de estrada, a banda Mil Milhas apresenta o show “Muito Além de Mil Milhas” nesta sexta, 21, e no sábado, 22, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, Sheraton da Bahia. No roteiro, um misto de trabalhos autorais com sucessos do pop rock, a marca do grupo. Os ingressos custam R$ 60 e estão disponíveis no site Compre Ingressos e no local do evento.

>> Festa Argon - The Party

A festa ‘Argon’ recebe neste sábado, 22, a partir 23h, a webcelebridade Inês Brasil, no Salvador Music Place, localizado no Hotel Sol Bahia, em Patamares. Além de Inês, a primeira edição do evento contará com um time de grandes nomes da cena eletrônica nacional, dentre eles o DJ Erik Vilar. Os ingressos custam R$ 35 (pista), R$ 50 (área vip) e R$ 80 (open bar) e podem ser adquiridos na Ticketmix.

| Teatro |

>> O Cândido Chico Xavier

Com texto de Flávio Serra e direção assinada por Ana Rosa, o espetáculo "O Cândido Chico Xavier" narra a vida do médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. O espetáculo fica em cartaz no Teatro Sesc, na Casa do Comércio, às 21h, nesta sexta, 21, e segue até o domingo, 23. Os ingressos custam R$ 76 (inteira) e R$ 38 (meia) e estão disponíveis no site Compre Ingresso e na bilheteria do teatro.

>> Tia Má com a Língua Solta

A jornalista Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má, volta aos palcos de Salvador com o seu stand up "Tia Má com a Língua Solta", que satiriza situações cotidianas e aborda o racismo, o machismo e relações amorosas utilizando o humor como ferramenta para fazer o público refletir sobre as diversas formas de preconceito. O espetáculo ficará em cartaz nos sábados de julho, no teatro Eva Herz, da Livraria Cultura, do Salvador Shopping. Apenas no dia 29 não terá apresentação. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

>> Renato Piaba

O espetáculo "Como Entender As Mulheres" de Renato Piaba vai desvendar os mistérios das mulheres, de um jeito que só ele sabe fazer. Além disso, o ator conversa diretamente com o público, sem papas na língua. Renato Piaba conta o dia a dia das mulheres, sendo elas casadas, solteiras ou viúvas. O evento está em cartaz no Teatro Jorge Amado, no bairro da Pituba, até o dia 10 de setembro, aos sábados, às 22h e domingos, às 21h. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e estão disponíveis na bilheteria do teatro.

>> A Bofetada

Peça de comédia de grande sucesso, "A Bofetada" tem nova temporada em Salvador. O espetáculo, que acontece no Teatro Jorge Amado, na Pituba, durante o mês de julho, conta com onze personagens que levam o público a dar boas gargalhadas. O elenco se comunica diretamente coma platéia, além de ter divertidas histórias de improviso. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do local.

| Exposições |

>> Elas

A mostra ‘Elas’ expõe recortes do próprio acervo, cujo tema central é a mulher para mostrar a ascensão feminina na arte brasileira. A exposição, que segue até o domingo, 23, está aberta para visitação a partir das 13h, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), na avenida Contorno, e tem entrada franca.

>> Primeiro olhar - Artedepí

O Shopping Paseo promove a exposição de gravuras “Primeiro Olhar - Artedepi” do artista e publicitário Felipe Silva. O evento será realizado entre os dias 15 a 31 de julho, no Piso L1, e de 1º a 15 de agosto no Piso L2. Entre as obras que serão expostas no Paseo, estão as coleções Rupe, Blu, Pêbê, Animal Black, Babalu, Tribal Urbano, Tupi, Couro e Mape. O evento, que acontece das 9h às 21h, tem entrada gratuita.

