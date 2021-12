Confira as opções de lazer para este final de semana

>> Qual a melhor maneira de se divertir em Salvador? Opine



A programação do final de semana em Salvador e na região metropolitana tem opções para todos os gostos. Desta sexta-feira, 23, a domingo, 25, a cidade contará com shows de forró, MPB, axé, rock, salsa e muito mais. Há também estreias no cinema, apresentações de novas peças nos palcos e boa dicas no roteiro de exposições, com mais de 30 mostras em diversas galerias e museus da capital baiana.



As apresentações de grupos de forró, nesta sexta e sábado, marcam a despedida das festas juninas. A partir das 22h, a banda Forró Massapê comandará a última sexta-feira de shows de julho no Coliseu do Forró, em Patamares. A festa reunirá ainda o cantor e compositor Kuque Malino, o trio de forró Os 3 Matutos e o Dj Xiita. O ingresso custa R$ 15.

Forró Massapê animará a última sexta-feira de shows do mês de julho no Coliseu do Forró

No sábado, o arrasta-pé ficará por conta de Adelmário Coelho, Bruninho do Acordeon e a banda Pé na Tábua, no evento Forró do E-Mail, realizado no Sesi do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, a partir das 22h. O ingresso custa R$ 15 e quem for ganha de brinde um CD de Adelmário Coelho.

Para quem gosta de MPB, uma boa pedida é conferir o show da baiana Taís Nader nesta sexta, na Praça Quincas Berro D'Água, no Centro Histórico. No espetáculo gratuito, ela apresentará as canções do seu novo álbum “Amor em Movimento”. Os músicos Henrique Barreto (guitarra e violão), Emanuel Venâncio (bateria) e Angelo Cedraz (baixo) acompanharão a artista.

Outra cantora que mostrará seu novo álbum em solo baiano é Kelly Key, que desembarca em Salvador para animar a festa organizada pelo Complexo Iberostar, localizado em Praia do Forte. Para assistir ao show da carioca é preciso estar hospedado no hotel, cujo valor mínimo cobrado por quatro noites é R$ 508 (apartamento duplo).

Alternativo – Os fãs de pop rock também têm bons motivos para sair de casa neste final de semana. O Festival Lado Ba, realizado neste sábado, na Praça Tereza Batista, a partir das 19h, reunirá quatro atrações – O Círculo, Grupo Botequim, Amadeu Alves e Subaquático. A festa é gratuita e contará com participações da banda Radiola e do cantor Wado, que estarão como convidados.

Banda O Círculo é uma das atrações do Festival Lado Ba, no Pelourinho

No domingo, a festa será comandada pelo cantor e compositor Jau, que segue com seus ensaios na Área Verde do Othon, em Ondina, para levar ao público sucessos antigos e novidades do seu repertório. O evento começa a partir das 17h e a entrada custa entre R$ 60 (camarote) e R$ 35 (pista). O último show da temporada no Othon acontece no próximo domingo.

Cinema – Quatro filmes estreiam nas principais salas de cinema da cidade. Uma delas é brasileira – “O Bem Amado” – e outra – “Predadores” – conta com a atriz paulista Alice Braga no elenco.

Dirigido por Guel Arraes, “O Bem Amado” é baseado na obra de Dias Gomes e narra os esforços do prefeito de uma cidade do interior que tem como objetivo principal de sua administração inaugurar um cemitério.

Protagonizado por Marco Nanini, que interpreta o prefeito Odorico Paraguaçu, o longa conta ainda com conhecidos nomes da televisão, a exemplo de Andréa Beltrão, Zezé Polessa , Drica Moraes, Bruno Garcia, José Wilker, Tonico Pereiea, Maria Flor e Matheus Nachtergaele.

Filme "O Bem Amado" conta com elenco conhecido da televisão brasileira

Para que prefere o drama vale a pena conferir “Sempre Bela”, uma homenagem do português Manoel de Oliveira ao filme “A Bela da Tarde” de Luis Buñuel. Já o filme “Almas à Venda”, dirigido pela estreante Sophie Barthes, mistura comédia, drama e ficção científica para contar uma história surrealista do tráfico de almas.

Teatro – Com mais de 20 montagens em cartaz, os palcos de Salvador têm opções variadas, com comédias, dramas e musicais. Um dos destaques é “Sete Ventos”, espetáculo protagonizado pela atriz carioca Débora Almeida que faz curta temporada no Cabaré dos Novos, no Teatro Vila Velha, no Passeio Público.



Inspirada no mito de Iansã, orixá do culto afro-brasileiro, a montagem discute a construção da identidade, preconceito e contradições do cotidiano do negro brasileiro. Em cartaz somente neste sábado e domingo, às 17h, a peça será apresentada gratuitamente. Os interessados em conferir o espetáculo devem chegar ao teatro com uma hora de antecedência.

Peça "Sete Ventos" tem apresentações gratuitas sábado e domingo

