Confira as opções de lazer para este fim de semana em Salvador

O verão é um período, para muitos, de ir à rua se divertir. Em Salvador, há várias opções de lazer, gratuitas e privadas, para os baianos e turistas. Para te ajudar a se programar, o Portal A TARDE preparou um guia com alguns dos principais eventos artísticos que acontecem entre esta sexta-feira, 19, e domingo, 21.

Dentre as atrações, destacam-se shows de Margareth Menezes, Léo Santana, Luiz Caldas, os irmãos Macêdo, Liniker e os Caramelows, Jammil, banda Àttoxxá (sensação do momento) e Diamba, além, claro, da Noite de Baleza Negra que vai eleger a Deusa do Ébano do Ilê.

Confira a agenda

>> Dia D - Diamba

(Foto: Divulgação)

Quando: 19 de janeiro (sexta-feira).

Onde: Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho.

Atrações: Banda Diamba.

Horário: 21h.

Vendas: No local do evento.

Valor: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

>> Liniker e os Caramelows

(Foto: Divulgação)

Quando: Dias 19, 20 e 21 de janeiro.

Onde: Caixa Cultural Salvador, na avenida Carlos Gomes.

Atrações: Liniker e os Caramelows.

Horário: A partir das 20h.

Vendas: Bilheteria do local.

Valor: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira).

>> Baile de Carnaval com o Paroano Sai Milhó

(Foto: Tiago Mota | Divulgação)

Quando: 19 e 20/01/18 (sexta e sábado).

Onde: Café-Teatro Rubi.

Atrações: Paroano Sai Milhó e os Palhaços da Alegria.

Horário: 20h30.

Vendas: Bilheteria ou site do teatro Rubi.

Valor: R$ 80 (Couvert Artístico).

>> Margareth Menezes 30 Anos

(Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE | 01.01.2018)

Quando: 20 de janeiro (sábado).

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Atrações: Margareth Menezes, Daniela Mercury, Jau Peri, Jeneci e Banda Quabales.

Horário: A partir das 17h30.

Vendas: Bilheteria do Teatro Castro Alves e pelo site Ingresso Rápido.

Valor: R$ 20 (plateia meia) e R$40 (plateia inteira).

>> Sou Verão com Banda Àttoxxá

(Foto: Divulgação)

Quando: 20 de janeiro (sábado).

Onde: Largo da Mariquita, no Rio Vermelho.

Atrações: Banda Àttoxxá, DJ Raiz e o cantor Zabah Bush.

Evento gratuito.

>> Playground Music Festival

(Foto: Reprodução | Facebook)

Quando: 20 de janeiro (sábado).

Onde: Alto do Andu.

Atrações: Djs Vini Vici, Chapeleiro, Fabio Fusco, Omiki, Sesto Sento, Vertical Mode, Claudinho Brasil e outros.

Horário: 22h.

Vendas: Site do sympla e balcões de ingressos dos shoppings.

Valor: R$ 80 (arena), R$ 100 (arena + parque), R$ 110 (camarote) e R$ 130 (camarote + parque)

>> Rap Conecta

(Foto: Divulgação)

Quando: 20 de janeiro (sábado).

Onde: Largo Tereza Batista, no Pelourinho.

Atrações: Rashid (Foto), Dj Mr. Brown e Godó, Kamau, MC Paulistano, MC Cdoze e o trio Versu2.

Horário: 20h.

Vendas: No local do evento.

Valor: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

>> 39ª Noite da Beleza Negra

(Foto: Divulgação)

Quando: 20 de janeiro (sábado).

Onde: Senzala do Barro Preto, no Curuzu.

Atrações: Dream Team do Passinho e Ilê Ayê.

Horário: 20h.

Vendas: Na sede do bloco o no site do Ingresso Rápido.

Valor: R$ 50 (pista) e R$ 100 (camarote).

>> Soja e Natiruts

(Foto: Divulgação)

Quando: 20 de janeiro (sábado).

Onde: Arena Fonte Nova.

Atrações: SOJA e banda Natiruts (Foto).

Horário: 21h.

Vendas: Pida, Salvador Shopping e na Line Bilheteria.

Valor: R$ 77 (arena) e R$ 130 (área vip frontstage).

>> Bailinho à fantasia

Quando: 20 de janeiro (sábado).

Onde: Trapiche Barnabé, no Comércio.

Atrações: Bailinho de Quinta, Sidney Magal (Foto) e Cortejo Afro.

Horário: 17h.

Vendas: Ticketmix, site do Sympla e Midialouca.

Valor: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

>> Sound System

(Foto: Divulgação)

Quando: 20 de janeiro (sábado).

Onde: Rio Vermelho.

Atrações: Dj Raiz (Foto) e Zabah Bush.

Horário: 18h.

Evento gratuito.

>> Alinne Rosa - Casa Skol

(Foto: Divulgação)

Quando: 20 de janeiro (sábado).

Onde: Casa Skol, na Orla da Barra.

Atrações: Alinne Rosa.

Horário: Às 18h.

Evento gratuito.

>> 25ª edição do Feijão da Dadá

(Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

Quando: 21 de janeiro (domingo).

Onde: Na Vila São José, no Cabula.

Atrações: Tatau (Foto), Bailinho de Quinta e Afrodisíaco.

Horário: 14h.

Vendas: No local.

Valor: R$ 230.

>> Verão Luiz Caldas

(Foto: Divulgação)

Quando: 21 de janeiro (domingo).

Onde: Teatro Castro Alves (TCA).

Atrações: Luiz Caldas, banda Habbeas Copos e Geraldo Azevedo.

Horário: 18h.

Vendas: Bilheteria do teatro.

Valor: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

>> Rafa e Pipo Marques

(Foto: Fábio Cunha | Divulgação)

Quando: 21 de janeiro (domingo).

Onde: Bahia Marina, no Comércio.

Atrações: Rafa e Pipo, DJs Jorge Pierre e Alexandre Schnitman.

Horário: 16h.

Vendas: No site do Sympla.

Valor: R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira).

>> Farol Elétrico

(Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE | 24.02.2017)

Quando: 21 de janeiro (domingo).

Onde: Farol da Barra.

Atrações: Os Irmãos Macêdo.

Horário: 17h.

Vendas: No site do Sympla.

Valor: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira).

>> Jammil - Vamos Ver o Pôr do Sol

(Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE | 07.01.2018)

Quando: 21 de janeiro (domingo).

Onde: Santo Antônio Além do Carmo.

Atrações: Jammil e Projeto Axé.

Horário: 12h.

Evento gratuito.

>> Baile da Santinha

(Foto: Alessandra Lori | Ag. A TARDE | 16.12.2017)

Quando: 19 de janeiro (sexta-feira).

Onde: Wet’n Wild, na avenida Paralela.

Atrações: Léo Santana (Foto), Wesley Safadão e Maiara e Maraísa.

Horário: Às 21h.

Vendas: Sem taxa na Salvador Tickets (2º piso Shopping da Bahia), balcões dos shoppings ou no site da Salvador Produções ingressos.salvadorproducoes.com.br.

Valor: Pista: R$ 50 (Esgotado) | Camarote: R$ 80 (Esgotado) | Lounge Premium Bloco do Nana: R$ 120 (Esgotado).

* Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

