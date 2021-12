Confira as opções de lazer deste fim de semana em Salvador

Fim de semana chegando, criançada de férias, e não há quem não queira fazer uma divertida programação. Para isso, Salvador reserva diferentes opções de lazer para toda a família.

Para quem gosta de música, acontece nesta sexta, 11, o show de Vander Lee com uma proposta inovadora na qual os fãs interagem diretamente com o cantor em um bate papo informal, mediado pelo ator baiano Caco Monteiro. A festa acontece na boate Maddre Club, a partir das 21h.

Outra opção é conferir o Luau Acústico com Netinho, no projeto Jardins do Éden Verão. O encontro acontece no Gran Hotel Stella Maris Resort & Conventions, a partir das 22h.

No mesmo dia, para os pagodeiros de plantão, No Styllo, Groov Ghetto e Dj Guerreiro animam o evento Mistura de Ritmos nesta sexta-feira, 11, no Espaço Cultural Pelourinho de Nazaré, a partir das 21h. Na Trindade Music Bar, tem a participação da banda Samba 40 Graus, às 22h.

Neste sábado, 12, quem quiser, pode se juntar com a galera que vai para o Eva Nave, festa liderada pela Banda Eva que terá também a participação das bandas Afrodisíaco e Chica Fé para animar o público. A festa será em Praia do Forte, a partir das 15h.





Veja a programação completa no Roteiro de Teatro

Para quem preferir uma programação mais tranquila, uma outra boa alternativa é ir conhecer as exposições em cartaz na cidade. Entre as opções, está a mostra 'Fragmentos: Artefatos Populares, o Olhar de Lina Bo Bardi' com a coleção de objetos que representa a cultura do Nordeste, com peças da Bahia, Pernambuco e Ceará. Para conferir, basta ir no Centro Cultural Solar Ferrão – de terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 13h às 17h.





Dê uma olhada no nosso Roteiro de Exposições e faça a sua escolha

Para quem gosta de dança pode aporveitar para assistir o espetáculo 'Áfrika' faz uma viagem simbólica através dos sons, dos cantos e do universo percussivo do continente africano, com uma linguagem entre o primitivo e o contemporâneo. Em cartaz no Teatro Castro Alves somente nesta sexta, 11, às 20h.

Já a coreografia do Balé Folclórico da Bahia, que tem reconhecimento nacional e internacional, continua em temporada no Teatro Miguel Santana, de segunda a sábado, às 20h.



Saiba mais sobre a programação do roteiro de dança

adblock ativo