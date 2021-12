Confira as melhores opções de locais para assistir aos jogos da seleção

Em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, os barzinhos de Salvador funcionam com programação especial para atrair o público que sonha com o hexacampeonato. Há opções também para quem prefere torcer sem pagar nada e não dispensa a boa música baiana, como é caso do evento montado no Largo do Pelourinho, no Centro Histórico. Nesta terça-feira, 15, a partir das 15 horas, o Olodum irá animar o público no desafio contra a Coreia do Norte.

Nas próximas partidas, contra a Costa do Marfin e Portugal, os tambores do grupo voltarão ao local para não deixar ninguém parado. Já no Farol da Barra, a festa hoje contará com a presença da Banda Eva e em seguida da banda Rio Vermelho. Depois, o grupo Via Circular anima os torcedores cantando em um trio elétrico do Farol ao Barra Center. Os próximos dois duelos serão embalados por Daniela Mercury e Negra Cor, respectivamente.

Para a turma que prefere bares, uma sugestão é a forneria Sussa e o Pereira, restaurantes da Vila da Barra. Nesta terça, o buffet, com serviço all inclusive (feijoada e bebidas), será opcional e os DJs Ricardo Akio e Luca Buzanelli animarão a torcida. A mesma grade de atrações está garantida na partida do dia 25. Já no dia 20, está confirmada a presença das bandas TH e Titelaza.

Samba – Outro barzinho que também preparou uma programação diferenciada foi o Maria João, na Pituba. O espaço será aberto às 14 horas, com telão, música ao vivo e roda de samba com o grupo Modéstia à Parte. No repertório, músicas de artistas como Almir Guineto, Arlindo Cruz, Fundo de Quintal, Seu Jorge, Revelação, entre outros.

O Garota Carioca, na Pituba, terá serviço open bar das 14 horas até o início da partida. As bandas Só na Paquera e Batifun se apresentarão e os ingressos custam R$ 40 (feminino) e R$ 50 (masculino).

Já os bares 33 e Gattai, no Shopping Salvador, vão funcionar a partir das 11 horas. Basta pagar R$ 30 e a cerveja é liberada meia hora antes até meia hora depois do jogo.

No Botequim São Jorge a animação fica por conta do grupo de Samba Katulê. Localizado no Rio Vermelho, o bar abre suas portas ao meio-dia. A entrada custa R$ 8 e na compra de cinco latas de Brahma Fresh o torcedor ganha uma grátis.

Outra opção, também no Rio Vermelho, é o Twist Pub. A casa abrirá às 13h, com apresentação dos Romeros. A entrada custa R$ 20 e a cerveja é dobrada. Na duas unidades da Cabana do João (Patamares e Barra) foi antecipado o horário de funcionamento a partir das 11h.

A festa também está garantida na Casa dos Praieiros, onde os meninos do Jammil e Uma Noite se reúnem com convidados

| Serviço |

Arena Fast

Local: Farol da Barra

Datas: Dias 15, 20 e 25

Atrações: Banda Eva, Rio Vermelho e Via Circular (15), Daniela Mercury (20) e Negra Cor (25)

Entrada: Gratuita

Torcida Brasil-Olodum

Local: Largo do Pelourinho, Centro Histórico

Atração: Olodum

Datas: Dia 15, às 15h / Dia 20, às 15h / Dia 25, às 11h

Entrada: Gratuita

Forneria Sussa e Pereira

Local: Avenida Sete de Setembro, 3959

Datas: Dias 15, 20 e 25

Entrada: Dia 15: R$ 20 (fem.) e R$ 30 (masc.) – DJ + serviço all inclusive opcional / Dia 20: R$ 70 (fem.) e R$ 90 (masc.) – Bandas TH e Titelaza + serviço all inclusive / Dia 25: R$ 20 (fem.) e R$ 30 (masc.) – DJ + serviço all inclusive opcional

Vendas e informações: (71) 3281-0400 (Axé Mix)

Maria João Futebol Clube – Brasil x Coréia do Norte

Atração: Modéstia à Parte

Local: Bar Maria João – Rua São Paulo, nº 600, Pituba

Quando: 15/06 (terça-feira), a partir das 14 hs

Telefones: (71) 3248-4623 | 8816-7420 e 8795-3023

Informações: contato@barmariajoao.com.br

Garota Carioca

Atração: Só na Paquera e Batifun

Local: Av. Octávio Mangabeira, 2457, Pituba

Quando: 15/06 (terça-feira), abrirá às 14h, com open bar de Fresh até o início do jogo

Entrada: R$ 40 (feminino) e R$ 50 (masculino)

33 e Gattai

Atração: Só na Paquera e Batifun

Local: Salvador Shopping

Quando: 15/06 (terça-feira), a partir das 11h

Entrada: R$ 30, os torcedores terão Brahma Fresh liberada no período de meia hora antes, até meia hora depois do jogo.

Botequim São Jorge

Atração: Samba Katulê

Local: Rua Borges dos Reis, 16, Rio Vermelho

Quando: 15/06 (terça-feira), a partir do meio dia

Entrada: R$ 8 e na compra de cinco latas de Brahma Fresh, o torcedor ganha uma grátis

Twist Pub

Atração: Os Romeros

Local: Rua João Gomes, nº 95, Rio Vermelho

Quando: 15/06 (terça-feira), a partir das 13h

Entrada: R$ 20 e a Brahma Fresh é dobrada

Informações: (71) 3334-1520

