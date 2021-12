Confira as canções de Cazuza mais tocadas e regravadas

Na terça-feira, 7, vai fazer 25 anos da morte de Cazuza. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou nesta sexta-feira, 3, a lista com as músicas mais tocadas do artista, assim como as músicas mais regravadas. "Exagerado", "Bete Balanço", "Malandragem", "Codinome Beija- Flor" e "Pro Dia Nascer Feliz" são as cinco obras de Cazuza mais tocadas, nos últimos cinco anos, em rádios, shows, casas de festas, casas de diversão e estabelecimentos com música ao vivo.

Já na lista das músicas de Cazuza mais regravadas por outros artistas aparecem respectivamente "Codinome Beija Flor", "Brasil", "Pro Dia Nascer Feliz", "Exagerado" e "Bete Balanço". O cantor e compositor tem 190 obras e 229 fonogramas cadastrados no banco de dados do Ecad.

Confira abaixo as listas completas:

1. Exagerado (Cazuza/Leoni/Ezequiel Neves)

2. Bete balanço (Cazuza/Frejat)

3. Malandragem (Cazuza/Frejat)

4. Codinome beija-flor (Cazuza/Ezequiel Neves/Reinaldo Arias)

5. Pro dia nascer feliz (Cazuza/Frejat)

6. O tempo não para (Cazuza/Arnaldo Brandão)

7. Faz parte do meu show (Cazuza/Renato Ladeira)

8. Maior abandonado (Cazuza/Frejat

9. Preciso dizer que te amo (Cazuza/Dé Palmeira/Bebel)

10. Ideologia (Cazuza/Frejat)

As mais regravadas:

1. Codinome beija-flor

2. Brasil

3. Pro dia nascer feliz

4. Exagerado

5. Bete balanço

6. Malandragem

7. Faz parte do meu show

8. Todo o amor que houver nessa vida

9. O tempo não para

10. Por que a gente é assim

