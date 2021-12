Confira as atrações culturais para o fim de semana

Programação cultural para todos os gostos é o que promete o fim de semana em Salvador. Confira os principais destaques da programação:

No teatro, o espetáculo A Vida em Rosa, com os atores Fabiana Karla e Leandro da Matta, será apresentado neste sábado, 8, às 21h, e domingo, 9, às 20h no teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos estão à venda no local, balcões e site da Ticketmix. Valor: R$ 60.

Em música, a cantora Baby do Brasil faz o show Sucessos no domingo, 9, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a partir das 19h30. A apresentação conta com a participação de Caetano Veloso e comemora os 60 anos da ex-integrante dos Novos Baianos.

A festa Holiday Folia acontece neste sábado, 8, no Parque de Exposições, a partir das 14h. As atrações são Banda Eva, Peixe, Jorge & Mateus, Tomate, Humberto & Ronaldo e Kart Love. Os ingressos para a arena custam R$ 60, e para o camarote, R$ 125 (feminino) e R$ 150 (masculino). Os ingressos estão à venda na loja "Holiday Folia", situada no 3° piso do shopping Iguatemi.

Para quem quer um programa mais tranquilo, os filmes Até que a morte nos separe e A Saga Crepúsculo Amanhecer - parte 2 são os destaques do cinema. Para conferir toda a programação de filmes e checar preços de ingressos, acesse o Cineinsite.

