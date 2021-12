Confira algumas programações para o Dia das Crianças

Orquestra Sinfônica da Bahia

Atração: Concerto especial da OSBA e feirinha para experimentação musical

Onde: Palacete das Artes, na Graça

Quando: a partir das 9 horas

Quanto: gratuito

Teatro Vila Velha

Atração: Show Playgrude (música), oficina de cupcake, e camarim criativo

Onde: Teatro Vila Velha, Campo Grande

Quando: Oficina de Cupcake das 9h às 12h,

Show Playgrude às 16h.

Quanto: Oficina de Cupcake para crianças a partir de 7 anos

R$ 50 (na inscrição de duas crianças, sai R$ 40 cada)

Ingressos para o Show Playgrude:

R$ 40 (inteira) e 20 (meia)

R$ 30 e 15 (na compra de ingressos para dois espetáculos diferentes na bilheteria)

R$ 20 e 10 (na compra de ingressos para três espetáculos diferentes na bilheteria)

Caixa Cultural

Atração: Espetáculo sobre a infância de Santos Dumont

Onde: Caixa Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Quando: de 12 a 16 de outubro de 2016

Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Horários: às 14h, de quarta-feira a domingo. Na quarta-feira, sábado e domingo, serão realizadas sessões extras, às 16h.

Sítio Canto Verde

Atração: Festa Pé de Criança com atividades como oficinas de arte, música e produção de cupcake, além de atividades físicas como circuito funcional infantil, corrida de saco e equilíbrio do ovo na colher.

Onde: Sítio Canto Verde - Avenida Amarílio Tiago dos Santos, 849, Vila Praiana, Lauro de Freitas - após o aeroporto, sentido praia de Ipitanga.

Quando: 12 de outubro

Quanto: R$ 45 individual e R$ 80 casadinha.

* Pontos de Venda: Loja Minha Infância no Shopping Bela Vista, Salão Miau no Shopping Salvador (pagamento em espécia nas duas lojas), ou pelo site www.korujice.com.br

Obs.:

* Crianças até 10 anos têm gratuidade

* Todas as atividades estão inclusas no valor do ingresso, exceto o passeio nos bichinhos do animal tour

* Lanchinhos e bebidas serão vendidos na praça de alimentação do local

* Será proibida a entrada de alimentos e bebidas no espaço

* Estacionamento gratuito

* Se chover há área coberta

* Serão oferecidas atividades para crianças de até 1 ano e meio, com cantinho do sono e amamentação;

* Solicita-se a doação de materiais de higiene pessoal infantil (escova de dente, pasta, enxaguante bucal, fraldas, algodão, cotonetes) para ser entregue ao projeto Aldeias SOS, organização não governamental e sem fins lucrativos que promove ações de desenvolvimento sócio comunitário na defesa e garantia dos direitos da criança, adolescente e jovens.

Mais informações:

71- 9 8208-9118 / 71- 9 9222-3025 / korujice@gmail.com

Salvador Shopping

Atração: Pracinha Musical com as Fadas Magrinhas

Onde: Praça Central - Piso L1, Salvador Shopping

Quando: 12 de outubro, às 17h

Quanto: gratuita

Projeto Tamar

Atração: Histórias sobre o mar e as criaturas marinhas, oficinas de artes e brincadeiras que ensinam a cuidar das tartarugas, pinturas faciais com temas marinhos.

Onde: Projeto Tamar - Praia do Forte

Quando: 12 de outubro

Pintura facial às 10h e 14h

Sessão Submarino Amarelo (só para crianças) às 11h30 e 15h

Shopping da Bahia

Atração: Pintura infantil com Wive Melo

Onde: Saraiva do Shopping da Bahia

Quando: 12 de outubro às 17h

Quanto: Gratuito

Shopping Cajazeiras

Os pequenos poderão curtir brincadeiras e guloseimas. A tarde será marcada por distribuição de algodão doce, realização de pintura infantil, escultura de balões e interação com personagens infantis e o palhaço Dentado Desdentado de Cajazeiras.

Onde: entrada do shopping

Quando: 12 de outubro, 14h às 18h

Quanto: gratuito

Perini da Graça

Atração: Café da manhã, buffet de almoço e recreação

Onde: Perini da Graça

Quando: 12 de outubro

Quanto: R$ 35,20 por pessoa para o café da manhã

R$ 39,90 por pessoa para o buffet de almoço

Para a recreação que começa 11h até às 15h, a entrada é 1k de alimento não perecível por pessoa

Buffet Terra do Nunca

Atração: acesso a todos os brinquedos, animação com personagens infantis e show de palhaços

Onde: Rua Carlos Alberto Santos, nº 5, Loteamento Miragem, Quadra 03, Galpão A, Vilas do Atlântico - Lauro de Freitas

Quando: 12 de outubro das 16h até às 20h

Quanto: R$ 50 casadinha de um adulto + uma criança

R$ 40 individual (adulto ou criança)

Vendas no local - ingressos limitados

Informações: 3379-6650 / 98783-8889

Ufba

Atração: O espetáculo Protocolo Lunar - Uma história de amor contada por atores, bonecos e objetos

Onde: Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, no Canela

Quando: 12 de outubro das 17h até às 20h

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

adblock ativo