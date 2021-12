Confira a programação do São João em Salvador

Hoje é dia de celebrar o São João. E para quem não viajou uma boa opção é ir ao centro histórico de Salvador. Desde o dia 18, cantores, bandas e trios de forró animam os largos do Pelourinho, do Cruzeiro de São Francisco, as praças Tereza Batista, Pedro Arcanjo e Quincas Berro d'Água, além do Terreiro de Jesus, onde está armado o palco principal.

Nesta quinta-feira, 23, entre as principais atrações está a banda Magníficos, que faz a festa no palco principal, no Terreiro de Jesus, a partir das 20 horas. Veja abaixo a programação completa.

