Confira a programação do final de semana em Salvador

Os destaques da programação do final de semana em Salvador são os shows, nacionais e locais, e as estreias no teatro. Desta sexta-feira, 10, a domingo, 12, a cidade contará com apresentações de artistas como o pernambucano Otto, Benito di Paula, Ricky Vallen e atrações de pagode que se apresentarão no Muquifest. Nos palcos, estreias e reestreias, como “7 Conto” e “Curtas”.

Encenada pelo ator Luís Miranda, “7 Conto” volta aos palcos da capital baiana nesta sexta, no Teatro Jorge Amado, na Pituba, a partir das 22h. Dirigida por Ingrid Guimarães e com texto do próprio Luís Miranda, a montagem aborda o cotidiano e as contradições da sociedade por meio da história de sete personagens.





"7 Conto" está em cartaz a partir desta sexta-feira, 10, no Teatro Jorge Amado

O ator interpreta todos os personagens, usando figurinos diferentes. Um flanelinha alcoólatra, uma atriz mirim afrodescendente, uma líder comunitária e apresentadora de televisão e uma dona de casa são alguns deles. O espetáculo contará com piadas inéditas e figurino novo criado pela estilista Kitty Cohin.

Os interessados em conferir a performance do baiano, conhecido nacionalmente após integrar o elenco da série global Sob Nova Direção, devem adquirir os convites na bilheteria do teatro. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A montagem ficará em cartaz até 21 de novembro, sempre às sextas e aos sábados, às 22h, e aos domingos, às 20h.

Festival – Outra boa opção é conferir a programação do Festival de Teatro, que reunirá 13 espetáculos, sendo que três deles serão apresentados até domingo. Nesta sexta, Frank Menezes abre o evento com a peça “O Indignado”, às 20h, no Centro Cultural Plataforma (CCP), em Plataforma.





"O Indignado" é a primeira atração do Festival de Teatro, no bairro de Plataforma

No sábado, no mesmo horário, será a vez de “Assim Dizem os Mais Velhos”, também no CCP. “Larissa e Seus Amigos Mágicos” é a atração de domingo, às 20h, no Centro Cultural. Os ingressos custam R$1 e R$2. O objetivo do festival é dar visibilidade a grupos de teatro originados da periferia e da Região Metropolitana de Salvador.

No Pelourinho, o destaque é a montagem “Curtas”, no Festival de Humor e Performance. Estrelado pela comediante Samanta Schumütz, do global Zorra Total, o espetáculo poderá ser visto no Largo Pedro Archanjo, somente neste sábado, às 22h. Os ingressos custam R$ 5 e R$2,50 e podem ser adquiridos no local.

Música – Dentre as atrações musicais, o destaque é o show de Otto, neste domingo, 12, a partir das 18h na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). O cantor estará na capital baiana para apresentar o seu mais novo álbum, intitulado “Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos”. Não devem ficar de fora canções conhecidas da carreira, como “Por que”, “Anjos do Asfalto” e “Ciranda de Maluco”.





Otto apresenta novo álbum na Concha Acústica neste domingo, a partir das 18h

O show terá a participação do guitarrista Catatau, do grupo Cidadão Instigado. A abertura da festa ficará por conta do Ministereo Público e da banda Do Amor. Os ingressos custam R$30 (inteira) e R$15 (meia) e podem ser adquiridos nas bilheterias do TCA e nos pontos de vendas dos SACs dos Shopings Iguatemi e Barra.

No mesmo dia, quem se apresenta em Salvador é Benito di Paula. O sambista fará show no Cais Dourado e contará ainda com convidados especiais, como os grupos Movimento, Papo de Samba e Fora da Mídia. As canções "Charlie Brown", "Mulher Brasileira" e"Retalho de Cetim" estarão no repertório. Os ingressos custam R$ 45 (pista individual) e R$ 80 (camarote individual) e estão sendo comercializados nos balcões dos shoppings.

Quebradeira – Para quem gosta de pagode, uma boa opção é o Muquifest, evento que reunirá no Wet´n Wild as bandas Harmonia do Samba, Psirico, Parangolé, O Troco, É Xeke, Raghatoni, Mega Hits, Na Varanda, Black Style, A Bronkka, Rapina e os cantores Edcity e Flavinho. A festa será realizada neste domingo, 12, a partir do meio-dia. Os ingressos custam de R$35 a R$100.

Harmonia do Samba é uma das atrações do evento Muquifest, no Wet'n Wild

O espetáculo de Ricky Vallen, nesta sexta, sábado e domingo no Teatro Casa do Comércio, é indicado para quem gosta de música romântica. Revelado em um programa de televisão, o cantor está em Salvador para mostrar canções de seu DVD, gravado no ano passado no Rio de Janeiro. Os bilhetes custam R$ 50 e R$ 25.

adblock ativo