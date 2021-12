Confira a programação do final de semana em Salvador

A programação do final de semana em Salvador conta opções para todos os gostos. Desta sexta-feira, 27, a domingo, 29, o público poderá conferir estreias nos palcos, shows de variados gêneros musicais e mostras em diversos espaços da capital baiana. Um dos destaques da programação teatral é o espetáculo “Mais Uma Vez Amor”, com Deborah Secco e Erom Cordeiro.

Dirigida por Ernesto Picollo, a montagem tem como tema central a discussão dos padrões tradicionais do casamento. Na história, Erom dá vida a Rodrigo, que possui uma relação pouco convencional com Lia, personagem de Deborah Secco. Os dois se conheceram na adolescência e nunca chegaram a assumir um compromisso mais formal.

No palco, a atriz global aparece de calcinha e sutiã em cenas quentes com o parceiro de trabalho, com quem já atuou em “América”, novela de Glória Perez. A peça, cujo texto é de Rosane Svartam, Ricardo Perroni e Lulu Silva Telles, já foi apresentada em diversas cidades brasileiras, a exemplo de João Pessoa, Maceió e Fortaleza.

Em Salvador, a comédia romântica estará em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, de hoje a domingo. Os ingressos custam R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira) e devem ser adquiridos no local.

A agenda teatral também oferece apresentações com entrada franca. A peça “A Gente Canta Padilha” pode ser conferida gratuitamente até domingo, sempre às 20h, no Teatro Martim Gonçalves, no Canela. Os interessados devem chegar ao local uma hora antes do início da atração para receber uma senha que dá direito a assistir à montagem.

“A Gente Canta Padilha” em cartaz no Teatro Martim Gonçalves, de sexta a domingo

Dirigido por Armindo Baião, o espetáculo musical de teatro de cordel em caráter experimental aborda, em oito quadros, alguns aspectos importantes da história mundial do continente europeu, africano e americano, do século XIV aos dias atuais. O elenco é formado por Alam Félix, Elmir Mateus, Fao Miranda e Gil Teixeira, além de outros.

A cidade conta ainda com mais de 20 peças em cartaz, a maioria de comédia. Algumas delas podem ser conferidas somente até este final de semana, como “A Eleição”, no Café Teatro Sitorne; “Amanheceu”, no Teatro Gamboa Nova; “Dorotéia” no Teatro Castro Alves, e “O Melhor do Homem”, também no TCA.

Música – A programação musical também conta com boas opções. Os destaques são os shows de Angra, no Bahia Café Hall neste sábado; de Roberta Sá, na sala principal do TCA nesta sexta-feira, 27, e de Mombojó, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, também no sábado. O grupo pernambucano estará em Salvador para apresentar o terceiro álbum “Amigo do Tempo”.

Mombojó apresenta terceiro álbum em show neste sábado no Centro Histórico de Salvador

A banda Maglore, composta por Igor Andrade (bateria), Leo Brandão (guitarra, teclado e vocais) Nery Castro (contrabaixo) e Teago Oliveira (guitarra, voz e composições), fará a abertura da festa na Tereza Batista. A noite contará ainda com o DJ El Cabong.

Os ingressos para ver a apresentação de Mombojó estão à venda na Zauber Multicultura, Pelourinho, na Trench Town, na Galeria Madson Plaza, Pituba, e na Urbanorama, Rio Vermelho. Os bilhetes custam R$40 (inteira) e R$20 (meia). Há a possibilidade também de pagar R$30 (inteira) ou R$15 (meia) e doar 2 quilos de alimentos não-perecíveis, que serão repassados para a Sociedade Beneficente Ilê Axé Opo Aganju.

Cinema – Além dos filmes que já estão em cartaz, três produções estreiam nesta sexta. Um das estreias que promete movimentar as salas de cinema é o remake "Karate Kid - A Hora da Verdade", com Jaden Smith (filho de Will Smith e Jada Pinkett-Smith, produtores do filme) e o ator chinês Jackie Chan ("A Hora do Rush").





Remake de Karatê Kid é protagonizado por Jackie Chan e Jaden Smith

Nos Estados Unidos e Canadá, a produção está entre as dez maiores bilheterias do verão. O filme de Harald Zwart, cujo orçamento foi de R$ 40 milhões, teve um lucro de cerca de R$ 160 milhões em um mês e meio de exibição. O novo "Karate Kid" estreia no Brasil em cópias dubladas e legendadas.

Os outros longas que podem ser conferidos a partir de hoje são a comédia romântica “Par Perfeito”, protagonizado por Ashton Kutcher e Katherine Heigl, e o drama “Um Doce Olhar”. Ainda estão em cartaz o brasileiro “O Bem-Amado”, “Salt”, com Angelina Jolie”, a animação “Shrek para Sempre” e “A Origem”, com Leonardo Di Caprio.

Mais - A cidade conta ainda com um roteiro de exposições que inclui mais de 30 mostras, como “Auguste Rodin: Homem e Gênio”, no Palacete das Artes - Rodin Bahia; “Alquimia do Barro e das Formas”, no Museu da Cerâmica Udo Knoff, e “Arquitetura Religiosa na Bahia”, no Museu Tempostal, no Pelourinho.

